Ein Kaugummi-Automat weckt Erinnerungen an die Kindheit. Derzeit sorgen Aufbrüche in der Wetterau für Ärger. (Foto: sda) © Sabrina Dämon

Für Paul Brühl, Geschäftsführer des Verbandes der Automaten-Fachaufsteller, ist die Wetterau nicht der einzige »Hotspot«: »In ganz Hessen und in Rheinland-Pfalz werden derzeit viele Automaten geknackt.« Jugendliche auf der Suche nach mehr Taschengeld vermutet er dahinter, vielleicht auch Drogenkonsumenten. Manchmal auch Insider, die in großem Stil die Automaten abmontieren und mitnehmen, aber deren Handschrift tragen die Wetterauer Beutezüge nicht. Jedenfalls sind keine Profis am Werk, die arbeiten nicht für Kleingeld.»Maximal 50 Euro«, antwortet die Friedberger Polizeisprecherin Sylvia Frech auf die Frage nach der Beute. Dem stellen die Ermittler einen Schaden von 300 Euro gegenüber. Paul Brühl sieht das noch extremer, wobei er ausdrücklich betont, seine Zahlen seien nicht im Verbandsinteresse dramatisiert. »Wer 30 Euro findet, ist schon ein Glückspilz«, sagt Brühl. Der Schaden liege zwischen 600 und 1000 Euro, wenn man die zusätzliche Arbeitszeit für den Aufsteller und die Kosten für die Anfahrt hinzurechne. Das Gerät an sich koste schon zwischen 200 und 500 Euro, der Inhalt sei meist unbrauchbar geworden, oftmals sei die Halterung verbogen. Zudem müsse auch der zerstörte Automat entsorgt werden. Das stehe, wie Brühl sagt, selbst für den Dieb in keinem Verhältnis zur Beute, zur Arbeit und zur Gefahr, erwischt zu werden.Viele Aufsteller von Kaugummiautomaten mühten sich, wirtschaftlich über die Runden zu kommen, von »rumfahren und abkassieren« könne keine Rede sein. Vielmehr sei das Gewerbe ein »Knochenjob«, Reichtümer zu verdienen sei unmöglich bei einem Einwurf zwischen 10 Cent und 1 Euro. Ein Jahresertrag von mehr als 200 Euro pro Automat sei die »absolute Ausnahme«. Wer weniger als 1000 Automaten habe, komme selten auf ein Level, von dem er auch nur einigermaßen leben könne. Schließlich müssten nicht nur die Süßigkeiten und kleinen Spielzeuge gekauft werden, sondern auch eine kleine Reparaturwerkstatt sei vorzuhalten, ferner Pflegemittel und Ersatzgeräte. Sprit und Autoabnutzung durch die vielen und weiten Fahrten kämen hinzu, ebenso Standgebühren. Und ein Automat, der Wind und Wetter ausgesetzt sei, verkomme binnen weniger Jahre zur »Rostlaube«. Paul Brühl schätzt die Lebensdauer der Automaten auf zehn Jahre, dann muss wieder im großen Stil investiert werden.Mit seiner Kritik am »deutschen Vorschriftenwald« hält der Verbandsgeschäftsführer nicht hinter dem Berg. Viele Regulierungen müsse der Aufsteller beachten, bevor er ans Montieren gehe, beispielsweise die verbleibende Breite des Gehwegs, falls ein Automat hineinrage. In Staaten wie Frankreich und Italien sei das Aufstellen viel weniger reglementiert. Wer hierzulande gegen Bau- oder sonstige Vorschriften verstoße, werde häufig mit Bußgeldern in dreistelliger Höhe belegt – und müsse, falls er sich dagegen wehren wolle, mindestens genauso hohe Anwaltshonorare zahlen.