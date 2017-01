Eine Eiseskälte herrscht derzeit im Kosovo, das Thermometer zeigt minus 25 Grad. Dass es in Deutschland Menschen gibt, die Flüchtlingen Herzenswärme spenden, hilft da nicht viel. Die Familie Latifi muss ausreisen. So will es das Gesetz. (jw/Foto: dpa) © DPA Deutsche Presseagentur

Die Stimmung ist gedrückt in dem spärlich eingerichteten Zimmer in der Hausmeisterwohnungen der Stadthalle Friedberg. Drei Blechschränke stehen an der Wand, in einer Ecke liegt Spielzeug, viel haben die Latifis nicht. Aber sie haben ihren Stolz. Ramadan Latifi ist Dachdecker, er will seine Familie ernähren. Im Kosovo sei das nicht möglich. »Dort ist alles kaputt«, sagt er. Die Wirtschaft liegt am Boden, es gibt keine Jobs, Arzt und Behörden muss man schmieren, die Lebensmittel sind teuer, das Bildungssystem ist schlecht. In Friedberg hat Latifi sofort eine Arbeitsstelle bei einer Baufirma gefunden. Sein Arbeitgeber bescheinigt ihm, dass er als »freundlicher und fleißiger Mitarbeiter« geschätzt werde. Der 36-Jährige wurde zum Vorarbeiter befördert.Schon einmal sollte die Familie abgeschoben werden. Im Herbst 2015 stand nachts um drei Uhr die Polizei vor der Tür. Da war Hajrije Shashivari (das Paar ist nicht verheiratet, ihre Papiere liegen im Kosovo, seien nur durch Schmiergeld zu besorgen) hochschwanger. Die Polizisten waren erstaunt, drehten wieder ab. »Ich hatte die Schwangerschaft der Ausländerbehörde gemeldet. Die haben das vergessen und sich später entschuldigt«, sagt Dieter Reuß. Die Familie durfte bleiben, vorerst. Reuß schüttelt den Kopf: »Verbrecher bleiben hier, aber Familien, die sich integrieren, schiebt man ab.« Die beiden großen Kinder sprechen sehr gut Deutsch. Rinor besucht die Henry-Benrath-Schule, will Abitur machen und möchte gerne Architektur studieren. Erza besucht die Gemeinsame Musterschule und der kleine Ensa fährt »hauptberuflich« Bobbycar. Die Familie hat in Friedberg ein neues Zuhause gefunden, doch das darf nicht sein.

Sie stehen zusammen: Birgit Weddig (l.) und Dieter Reuß (r.) mit der Familie Latifi. © Jürgen Wagner

Aber eine Hoffnung: In zwei Jahren könnte Ramadan Latifi für sich und seine Familie über die Deutsche Botschaft im Kosovo einen Einreiseantrag stellen. Kann er eine Arbeitsstelle vorweisen, bestehen Chancen. Die Freunde in Deutschland wollen deshalb die Unterstützung nicht abreißen lassen. »Sie sind uns ans Herz gewachsen«, sagt Weddig. Sie macht sich Sorgen um die Schulbildung der Kinder, um die Ernährung der Familie. Deshalb werden Spenden gesammelt: einmalige Geldbeträge oder Patenschaften für eines der Kinder. »Ein Laptop wäre gut, damit Rinor und Erza lernen können.« Mit sonstigen Sachspenden sei das schwierig. Der Transport in den Kosovo ist teuer, im Flugzeug darf die Familie nur vier Koffer á 20 Kilo mitnehmen. Vielleicht gebe es Menschen, die Sachen in den Kosovo transportieren können, sagt Reuß. Der Ersatz-Opa ist traurig: Das Bobycar von Ensa, seiner »deutschen Kartoffel«, muss wohl hierbleiben.