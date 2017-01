»Katzen töten alles, was sich bewegt und nicht größer ist als sie selbst.« Der Kommentar eines FAZ-Autors sorgt derzeit für eine Menge Wirbel. Tatsächlich jagen die Vierbeiner Vögel auch zum Spaß, sagt ein Nabu-Vertreter. Ein Grund, eine Katzensteuer einzuführen sei das aus seiner Sicht aber nicht. Wichtiger sei, die Überpopulation in den Griff zu kriegen. (Foto: Nici Merz)

Jörg Albrecht, von der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« sieht das anders. In seinem Kommentar fordert er die Einführung einer Katzensteuer – die Vierbeiner seien nämlich rücksichtlose Mörder. Zitat: »Eine Katze tötet alles, was sich bewegt und nicht größer ist als sie selbst.« So drastisch sieht das Maik Sommerhage vom Nabu Hessen nicht, sagt aber dennoch: »Untersuchungen belegen, dass jedes Jahr mehrere Millionen Wildvögel von Katzen getötet werden. Und zwar nicht nur zur Nahrungsaufnahme.« Jäger hätten schon lange auf den beachtlichen ökologischen Fußabdruck der Hauskatzen hingewiesen, schreibt Albrecht. Laut Jagdrecht sei es Jägern erlaubt, wildernde Katzen abzuschießen. Alexander Michel vom Hessischen Jagdverband mit Sitz in Bad Nauheim sagt dazu: »Natürlich können Katzen eine Bedrohung für Wildvögel sein, sie holen sich ihre Beute in der freien Natur.« Auf wildlebende Katzen zu schießen sei qua Gesetz unter gewissen Umständen zwar erlaubt, aber: »Das bedeutet nicht, dass jede frei herumlaufende Katze einfach erschossen werden darf.« Die Einführung einer Katzensteuer sei Sache der Politik, sagt Michel.Eine Sache der Politik ist auch die Einführung einer Kastrationspflicht, wie es sie in rund 430 Kommunen bereits gibt. Bevor über eine Katzensteuer diskutiert werde, sollte viel eher diese flächendeckend eingeführt werden, sagt Nabu-Vertreter Sommerhage: »Überpopulation von Katzen ist ein Thema, das nur mithilfe der Kastrationspflicht in den Griff zu bekommen ist.« So sieht das auch Bärbel Weber vom Tierschutzverein Bad Nauheim. Seit inzwischen 60 Jahren bemüht sich der Verein, frei lebende Katzen einzufangen, um sie zu kastrieren. Das sei dringend notwendig, um die Population einzudämmen, sagt sie: »Auch wenn die Politik denkt, die Kastrationspflicht sei nicht notwendig, sieht die Realität ganz anders aus. Letztes Jahr habe ich an einem Tag alleine vier Muttertiere eingefangen.« Die Einführung einer Katzensteuer hingegen würde das Problem Überpopulation nicht kleiner machen, sagt Weber. Im Gegenteil: »Gerade nicht so gut betuchte Menschen würden sich dann wahrscheinlich keine Katzen mehr anschaffen, weil sie es sich nicht leisten könnten, und wir würden im Katzenhaus mit Tieren überschwemmt. Aus Tierschutzsicht ist eine Katzensteuer Nonsens.«Rund 100 Katzen kommen jedes Jahr ins Tierheim Wetterau, etwa doppelt so viele in den Elisabethenhof in Dorn-Assenheim. Das einzig sinnvolle Mittel, um diese Zahl zu reduzieren, ist laut Sylke Weith vom Elisabethenhof die Kastrationspflicht: »Die Einführung einer Steuer wäre sinnlos.« Da kaum zu kontrollieren sei, wem eine freilaufende Katze gehöre, würden ohnehin nur diejenigen zahlen, die sich »vernünftig um ihr Tier kümmern.« Ins Tierheim kämen diese Katzen selten. (Titelfoto: Fotolia/Cherry-Merry)