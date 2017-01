Junges Mädchen vor beeindruckender Kulisse: In der Londoner Royal Albert Hall hat Julia Meyerding schon einen großen Auftritt gehabt – am »Big Red«, einem Flügel, der einst Elton John gehörte. (Fotos: pv/hau) © pv

Julia Meyerding © Annette Hausmanns

Obwohl es schon so viele Reisen zu Wettbewerben oder Auftritten gewesen sind, erinnern sich alle gut an jede Einzelne. Seit Julia fünf Jahre ist, geht sie zum Unterricht bei Irina Mints in deren Musikschule. Nach anderthalb Jahren spielerischer Entwicklung ihrer Musikalität spielte das Mädchen zum ersten Mal nach Noten, mit sieben nahm sie an ihrem ersten Wettbewerb in Polen teil und erspielte den ersten von zahlreichen Preisen auf der internationalen Wettbewerbsbühne. Zahllose Urkunden und Fotos ihrer Schüler füllen die Wände von Mints’ Musikschule Am Dachspfad.»Meine Schüler sind immer gut vorbereitet«, erzählt Irina Mints. Dann könne sich beim Auftritt eine gesunde Aufregung einstellen und dabei helfen, Emotionen zu zeigen. Die Mischung aus Freude und Disziplin mache den Unterschied. Wer sich Ziele setze und sich lang mache, um sie zu erreichen, müsse sich gut organisieren im Leben. Auch das lernten junge Musiker. Unermesslich groß sei die Freude, etwas zu können, es präsentieren zu können und damit Freude zu bereiten.Fragt man Julia, dann freut sie sich darauf, in den Ferien jeden Tag zu üben: »Morgens und abends zu Hause und mittags mit dir«, strahlt sie ihre Lehrerin an. Auf dem Plan steht ein anspruchsvolles Stück, »mit sieben bs«, verrät Julia. Die Wochen bis zum 5. April sind gezählt. Dann muss das Klavierkonzert von Alexander Peskanov sitzen. Mit dem Konzert wird sich die elfjährige London-Preisträgerin dann nämlich in der berühmten New Yorker Carnegie Hall in die Herzen spielen. An der Konzertveranstaltung »Express Yourself Through Music« (»Drücke dich mit Musik aus«) nehme die ganze Welt teil. »Wir vertreten Europa«, berichtet Mints und hofft noch auf Sponsoren, die helfen, die zehntägige Reise zu finanzieren.In der Carnegie Hall spielt Julia Meyerding eine Weltpremiere: die »Azery Rhapsody für Klavier und Orchester« von Alexander Peskanov sowie als erste Aufführung in den USA die »Ballade« von Jevdet Hajiyev. Bei dem einzigartigen (Konzert-)Projekt »Drücke dich mit Musik aus« in der Carnegie Hall werden Klaviersolisten aus vier Kontinenten ihre Talente zeigen, darunter sind auch autistische Kinder. Der Gedanke dahinter ist die Kraft der Musik, Menschen mit und ohne Handicap zu verbinden. Auch die achtjährige Kseniya Yanchuk aus der Musikschule Minz nimmt teil. Sie wird in der Carnegie Hall das »Spring Concerto« von Alexander Peskanov und Hajiyevs »Children’s Pieces« spielen.