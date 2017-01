Die Rampe führt zum Bahnsteig, an dem die Züge in Richtung Frankfurt abfahren. Bei Glätte sieht Wolfgang Philippi den Weg als Gefahrenzone – auch wegen des Geländers. © pv

Am Donnerstagmorgen war Philippi in aller Herrgottsfrühe selbst im Einsatz, versah bereits um 4.30 Uhr gemeinsam mit einem Mitarbeiter Winterdienst bei Kunden in Friedberg. Bis etwa 7.30 Uhr gingen die beiden zu Werke.»Somit kam ich gerade rechtzeitig zurück, um meine Frau zum Bruchenbrückener Bahnhof zu fahren, von wo sie mit der Bahn nach Frankfurt zur Arbeit fährt. Wie schon wiederholt in den vergangenen Jahren war auch an diesem Tag kein Winterdienst rund um den Bruchenbrückener Bahnhof ausgeführt. Die Rampe zum Bahnsteig in Abfahrt Richtung Frankfurt war mit einer dicken Eisschicht überzogen«, beschreibt der 53-Jährige die Lage. »Wie mit Zuckerguss überzogen von oben bis unten.«Seine Lebensgefährtin habe der Bahn in Frankfurt schon des öfteren den Zustand gemeldet. »Wir wohnen seit fünf Jahren hier, und seit fünf Jahren ist der Zustand so«, sagt Philippi. Auch er selbst habe an diesem Tag bei der Bahn angerufen und den Zustand des Bahnhofs bemängelt. »Mir wurde mitgeteilt, dass es Dienstleister gibt, die von der Bahn dafür bezahlt werden, die Bahnhöfe schnee- und eisfrei zu halten.« Die Dame habe ihm versichert, dass sie umgehend eine Firma damit beauftrage, den Zustand in Ordnung zu bringen, blickt Philippi zurück. Er habe am Donnerstag im Stundentakt den Bahnhof besucht und Bilder gemacht. Der Zustand habe sich nicht geändert, erst um 10 Uhr habe die Sonne dafür gesorgt, dass »das Problem sich langsam auflöste«. Philippi weiter: »Ich habe bei der Bahn in Frankfurt vier Mal angerufen, die Dame hat mir jedes Mal versichert, dass sie eine Notdienstfirma zu dem Bahnhof schicken würde, die sich der Problematik annehmen würde.«Beim nächsten Mal werde er sich ans Bahngleis stellen und Unterschriften sammeln, sagt Philippi – »von allen, die diesen Missstand nicht mehr weiter hinnehmen möchten«. Er geht davon aus, dass es an Zuspruch nicht mangeln würde: »Da kriege ich 200 Unterschriften in einer Stunde locker zusammen.«Schließlich hätten sich die Leute bei der Glätte am Donnerstag am Geländer entlang gehangelt. »Ich habe jedem gesagt, rufen Sie mal bei der Bahn an und lassen Sie sich das nicht gefallen«, sagt Philippi. Er hält die Rampe für das größte Problem. Zum einen wegen der Schräge, zum anderen wegen des Geländers mit nur einer Querstrebe. Philippi befürchtet da folgendes Szenario: Eine Frau mit Kinderwagen rutscht weg und samt Kinderwagen den Weg hinunter oder aber der Kinderwagen kippt um und das Kind fällt durchs Geländer den Hang hinunter.