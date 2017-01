Albträume und Blasendruck

Gut einschlafen ist schon mal die halbe Miete, doch was ist, wenn man nicht einschlafen kann? Eine ganze Reihe Gründe kann es dafür geben, die Folgen reichen von Depressionen bis zur Unfallgefahr. (Fotos: dpa/Archiv) © DPA Deutsche Presseagentur

Tibo Gerriets: Grundsätzlich meine ich, dass man die neuen Medien nicht verteufeln soll. Kinder und Jugendliche wachsen in eine digitale Welt hinein, und der kompetente Umgang mit Smartphone und Social Media will gelernt sein. Ein Schüler ohne Smartphone ist von wesentlichen Teilen der Kommunikation in seiner Peergroup abgeschnitten – das ist in der Wetterau genauso wie überall in der Republik, das muss man akzeptieren. Wer aber selbst nachts nicht die Finger von seinem Telefon lassen kann und seinen Nachtschlaf dafür unterbricht, der übertreibt sicher! Im Schlafzimmer hat das Smartphone nichts verloren. Mein Tipp: Tonsignale für Facebooknachrichten und Ähnliches vor dem zu Bett gehen ausstellen.Gerriets: Oh ja! Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute und viele andere müssen nachts arbeiten. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass das der Gesundheit abträglich ist. Manchmal muss es eben sein. Wenn die Störung des Nachtschlafs aber vermeidbar ist, sollte man sie auch vermeiden. Wer jedoch nachts wach liegt und nicht schlafen kann, der sollte sich nicht stundenlang im Bett herumwälzen. Dann gilt: Lieber aufstehen, das Schlafzimmer verlassen, eine heiße Milch trinken und ein langweiliges Buch lesen.Gerriets: Nächtliche Heißhungerattacken sollten, wenn sie regelmäßig vorkommen, ärztlich abgeklärt werden. Manchmal ist zum Beispiel der Diabetes nicht richtig eingestellt, mit nächtlicher Unterzuckerung.