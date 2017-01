Abschied von einem Unikum

Albert Einstein und Lothar Korger tippen sich an die Stirn. »Damit die Leute, die zu mir kommen, wissen, mit wem sie es zu tun haben«, lacht der Schulleiter der Burg. (Foto: Wagner) © Jürgen Wagner

Korger selbst winkt ab. »Mittlerweile bin ich bei unter 100«, lacht er und kommt auf den Verein BSKW zu sprechen. Das Kürzel steht für die Namen der Gründungsmitglieder, offiziell nennt sich der 1977 in feucht-fröhlicher Runde aus der Taufe gehobene Verein »Gesellschaft zur Förderung der Allgemeinen Bildung unter besonderer Berücksichtigung der mathemathisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung e.V.«. Das klingt nach Monty Python, und wenn man weiß, dass der Verein in der »Dunkel« tagt, weiß man auch, dass hier eine ordentliche Portion Selbstironie im Spiel ist.Aber kommen wir zum Wesentlichen, und das besteht darin, dass Korger am Burggymnasium eine Kultur des Miteinanders etabliert hat. Die Tür zu seinem Büro steht so gut wie immer offen. Wer ihn sprechen will, geht einfach rein, sollte sich aber, wie ein Schild in englischer Sprache verkündet, vorher vergewissern, dass das Gehirn aktiviert ist, bevor das Mundwerk in Gang gesetzt wird. Korger selbst wirkt im Gespräch so, wie ihn die Schüler beschreiben: Cool und irgendwie mega-locker. Aber trotzdem ernst.»Die Schule ist mein Leben«, sagt er. Schule sei mehr als nur Wissensvermittlung. »Uns geht es um soziale Fähigkeiten, um Teamarbeit.« Korger sagt nicht »ich«, wenn er vom Burggymnasium spricht, er sagt »wir«, und das ist kein Pluralis Majestatis. Zu diesem »Wir« gehören sein Stellvertreter Rolf-Dieter Edinger und drei Schuldirektoren, aber auch alle anderen Lehrkräfte, die Schülerschaft, die anderen Mitarbeiter. Den Jugendlichen empfiehlt er als praktizierender Christ, Verantwortung für sich und den Nächsten zu übernehmen. Drückt sich einer davor, bekommt er klare Worte zu hören: »Das Kultusministerium hat es in sieben Monaten nicht geschafft, meine Nachfolge zu regeln.« Zwei Bewerber gebe es, »aber das wird wohl noch dauern.« Was der Nachfolger mitbringen muss? »Unheimlich viel Geduld und viel Schaffenskraft. Wer hier Schulleiter wird, muss hinhören, wie die Schule läuft.« Und nicht dem Irrglauben verfallen, gleich alles verändern zu können, zumal das Burggymnasium sehr gut aufgestellt sei. Jedes Jahr muss das Leitungsteam 100 Schüler ablehnen. »Der Run ist ungebrochen.«Früher hieß es: Wer die Augustinerschule nicht schafft, geht halt auf die Burg. Diese Zeiten seien lange vorbei, sagt Korger. Es gilt das Zentral-Abitur. Die Burg ist das einzige reine Oberstufengymnasium im Wetteraukreis. Die Schülerzahl ist auf 650 gedeckelt, wegen G 8 sind es derzeit 700. Die können neben den üblichen Hauptfächern auch Leistungskurse in Kunst, Musik und Sport anbieten. Das gibt es auch nicht so oft.