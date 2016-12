Blick zurück: Das Cover des neuen Streifzugs. © mdv-grafik

Da waren etwa Lisa Mayer aus Langgöns und ihre Fabelvorstellungen bei den Olympischen Spielen von Rio. Zumindest für einige Nächte waren wir alle Leichtathletik-Fans. Nun, mit einem halben Jahr Abstand, stellt sich die Frage: Was hat sich verändert für die junge Sprinterin? In unserem Jahresrückblick gibt sie Antworten.Unverändert das Engagement von Wolfgang und Karin Scheunemann in Sachen Leichtathletik. Das nimmermüde Ehepaar hat 2016 den Sportehrenpreis des Kreises erhalten. Auch das Comeback der Dortelweiler Badminton-Nationalspielerin Anika Dörr und der Abschied von EC-Spieler Alexander Baum finden ihren Platz.Wir erinnern uns mit dem Wöllstädter Getränkehändler Francesco Russo an die nervige Sperrung der B 45 und verabschieden uns vom Kult-Kiosk im Friedberger Bahnhof. Unfallopfer Nina Gerber erzählt uns, warum ihr Jahr furchtbar anfing und mehr als versöhnlich endete.Es sind nur einige Geschichten, die Sie in unserer Bilanz des Jahres 2016 lesen. Weitere sind nicht minder spannend: Es geht um internationale Akteure wie Trump und Putin, aber auch um ein »Pottwal-Puzzle«. Lassen Sie sich überraschen.