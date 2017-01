Wehren können hoch hinaus

Der Stützpunkt für die Feuerwehr von Ober- und Nieder-Florstadt ist fast fertig, nur noch kleinere Arbeiten und die Endabnahme stehen an. (Foto: dab) © Dagmar Bertram

Das ist eine Besonderheit des 2,9 Millionen Euro teuren Gebäudes, die sich die rund 70 Einsatzkräfte gewünscht hatten. An dem 14 Meter hohen Turm können sie – und die Kreisjugendfeuerwehr – an Treppen und Balkonen das Abseilen und Anleitern für den Notfall trainieren, wie Bürgermeister Herbert Unger beim Rundgang über das Gelände des ehemaligen Kraftwagenbetriebs Wetterau erläutert. Nur dafür ist der Turm da, nicht etwa zum Trocknen der Schläuche. Dafür gibt es im Innern des Gebäudes eine eigene Pflegeanlage, die die Schläuche nach den Einsätzen maschinell reinigt und trocknet.Überhaupt waren die Feuerwehrleute von Anfang an in die Planung einbezogen. Die Idee zur Zusammenlegung sei aus ihren Reihen gekommen, und auch den Standort – »traditionsbehaftet und genau mittendrin« – hätten sie vorgeschlagen, blickt Unger zurück.In dem funktionalen Gebäude dominieren Weiß, Grau, Schwarz. Der Boden ist Dunkelgrau gefliest. Nur in den Büros und Schulungsräumen ist Industrieparkett verlegt, das wirkt behaglicher. »Damit sind wir auf der Höhe der Zeit«, sagt Unger über das Gebäude, das im Mai, nach dem Einzug der Wehren, eingeweiht werden soll.Wenn die Einsatzkräfte alarmiert werden, fahren sie von hinten an den Stützpunkt heran, dort können sie ihre Privatautos parken. Durch den Hintereingang geht’s hinauf zu den Umkleiden und dann hinunter in die Fahrzeughalle, wo neun Stellplätze zu finden sind: sechs reguläre und drei 17 Meter lange, auf denen zwei Fahrzeuge hintereinander untergestellt werden können oder ein Fahrzeug mit Anhänger. Die durchdachte Raumplanung mit kurzen Wegen haben die Einsatzkräfte auch dem Architekten zu verdanken, um den sie gebeten hatten: Wilhelm Kemper aus Unna, »der bundesweite Stararchitekt des Feuerwehrbaus«, sagt Unger.