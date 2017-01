»Schön sind die täglich wechselnden Herausforderungen, die erfolgreich gelösten Probleme, das kreative Handeln«, sagt Herbert Unger. Deshalb will er in einem Jahr wieder als Bürgermeisterkandidat antreten. © Nicole Merz

Herbert Unger: Die Florstädter SPD wird voraussichtlich im März ihre Jahreshauptversammlung abhalten und dabei auch ihren Kandidaten nominieren. Ich hielt den Neujahrsempfang meiner Partei wenige Wochen vorher für eine angemessene Gelegenheit, meine Entscheidung bekanntzugeben und die Mitglieder einzuladen, an der Versammlung teilzunehmen.Hatten Sie den SPD-Vorstand vorher informiert?Unger: Ja. Schon bei den Vorbereitungen auf die Kommunalwahl 2016 habe ich mich geoutet. Ich hätte damals ein anderes Gefühl als Spitzenkandidat gehabt, wenn dies meine letzte Amtszeit hätte werden sollen.Was ist Ihre Motivation, morgens lieber den Gang ins Rathaus anzutreten, anstatt Gitarre zu spielen oder mit Ihrer Frau zu verreisen?Unger: Sollte ich wiedergewählt werden, wäre ich am Ende dieser vierten Amtszeit knapp 66 Jahre alt. Auch wenn die Rente ihren Reiz hat: Vorher ist man nicht in einem Alter, um zu Hause zu bleiben. Außerdem gibt es noch unerledigte Aufgaben: Haushaltskonsolidierung, Schuldenabbau. Dafür werde ich noch einige Jahre brauchen, um meinem Nachfolger ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen. Auch ein Kindergarten-Neubau wird in den nächsten Jahren anstehen.Was sind die schönen Aufgaben als Bürgermeister?Unger: Der ganze Beruf ist schön, auch nach 17 Jahren. Die täglich wechselnden Herausforderungen, die erfolgreich gelösten Probleme, die Errungenschaften, das kreative Handeln, auch in Zeiten enger Kassen – das macht es wirklich jeden Tag zum Vergnügen, zur Arbeit zu gehen. Besonders wertvoll sind für mich aber auch die Begegnungen mit den Menschen. Bei Geburtstagsbesuchen sage ich oft: »Ich nehme mehr mit, als ich mitgebracht habe.« Bei solchen Gesprächen von Mensch zu Mensch gibt es viele wertvolle Augenblicke. Dabei lerne ich nicht nur einiges, sondern sehe und höre auch vieles, was mein Denken und meine Arbeit beeinflusst.Welches sind die weniger schönen Seiten?