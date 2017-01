Zum Abschied der beliebten Schulleiterin Rita Bauer ist auch Schuldezernent Jan Weckler nach Florstadt gekommen. (Foto: nol)

Schulamtsdirektor Daniel Dietz bescheinigte Bauer in seiner Ansprache »Freude am Beruf und am Kollegium«, eine große Portion Humor und eine konstruktive Zusammenarbeit. Auch Schuldezernent Jan Weckler bezeichnete Bauer als »Lehrerin mit Leib und Seele«, als kompetente und hochgeachtete Ansprechpartnerin für Lehrkräfte, Schüler und Eltern gleichermaßen. Bürgermeister Herbert Unger überbrachte die Grüße und den Dank der städtischen Gremien. Die jahrelange gute und konstruktive Zusammenarbeit sei stets geprägt gewesen durch das große Engagement und die außerordentliche Fachkompetenz der Schulleiterin.Nach einem musikalischen Beitrag des Lehrerchors dankte Bernd Vogler im Namen des Gesamtpersonalrats Bauer für die gute Zusammenarbeit und überreichte ein Präsent. Gruß- und Dankesworte im Namen des Förderkreises der Schule überbrachten Rochsane Mantes und Corina Vega-Appelgren, und auch Holger Frieß vom Interessenverband der Hessischen Schulleiter sprach lobende Worte.Mit einem besonderen Beitrag wartete die Schülerin Elif Sanal auf. Das junge Talent mit glockenklarer Stimme glänzte mit einem Solo-Auftritt. Stimmgewaltig präsentierte sie »Ave Maria« und »Tage wie dieser«. Jens Balser und Lucia Strohm-Stelz vom Personalrat, die Konrektorinnen Silke Gebauer, Birgit Kirsten und Marianne Rössner-Messik sowie Marion Kalbhenn vom Sekretariat hielten Rückblick auf die vergangenen Jahre und überreichten einen Rucksack – prallgefüllt mit Utensilien für einen geruhsamen Ruhestand.Zum Ende des offiziellen Teils bedankte sich Bauer bei Bürgermeister Unger und bei ihrem »wunderbaren Kollegium« für die tolle Zusammenarbeit. »Ich versuche den Ruhestand zu genießen, ich habe viele Pläne und freue mich nun auf einen neuen spannenden Lebensabschnitt.« Konkret plant Bauer zum Beispiel Reisen nach Texas, wo ihre Tochter und Enkel leben. Ab Oktober wird sich selbst wieder in die Rolle der Schülerin schlüpfen: An der »Universität des dritten Lebensalters«, einem Angebot der Uni Frankfurt, wird sie Geschichte und Philosophie studieren. Außerdem will die öfter joggen gehen, Yoga praktizieren und viele kulturellen Veranstaltungen besuchen.Bauers Nachfolgerin, Franziska Burkhard, kommt von einer Realschule in Frankfurt und wird am morgigen Mittwoch, pünktlich zu Beginn des zweiten Halbjahres, ihre Arbeit an der Karl-Weigand-Schule beginnen.