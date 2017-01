Bill Mockridge begeistert mit der schonungslosen Wahrheit über das Älterwerden und amüsanten Rückblicken in seine Sturm- und Drangzeit. © Cathrin Lutz

Gleich zu Beginn der Vorstellung überrascht Mockridge mit der Nachricht, dass er als Mann durch seine Wechseljahre hindurch sei. Sein Körper habe jahrelang auf Sommerzeit funktioniert und sei nun in der ewigen Winterzeit angekommen. Das mache sich so bemerkbar, dass er tagsüber im Kopf nicht mehr so helle sei wie früher. »Dann senile ich so vor mich hin«, beschreibt er diesen Wechsel und setzt mit der Geschichte »Der Verstand ist im Alter im Arsch« gleich noch einen drauf.Jetzt, wo er in Rente sei, mache er Geräusche, führe Selbstgespräche. Und ihm falle auch immer öfter auf, dass seine Frau für ihn antworte. Margie Kinsky ist nicht nur die Mutter seiner sechs Söhne, sondern eine rassige Italienerin und selbst als Kabarettistin bekannt. Geht er vor die Tür, soll er nicht nur den Schlüssel, sondern auch den Organspendeausweis mitnehmen, rät sie ihm. Mockridge scheut keine Tabus und gibt selbst seine Lieblingsstellung im Bett preis: Beide liegen unten mit Blick auf den Fernseher, wo gerade der Tatort läuft. Und er stellt klar, wie naiv Männer sind, wenn sie den Worten »Vergeben und vergessen« einer Frau Glauben schenken.Bill Mockridge berichtet von Aktivitäten anlässlich des 18. Geburtstags seines Sohnes Luke. Inzwischen seien alle Kinder aus dem Haus, im Alter von 67 Jahren habe er endlich wieder eine sturmfreie Bude. Köstlich auch das Wiedersehen mit ehemaligen Schulkollegen oder das Bauen von Eselsbrücken gegen die Vergesslichkeit.Er sei stets sportlich gewesen und habe seinen ältesten Sohn regelmäßig beim Armdrücken geschlagen – da war dieser aber erst zehn. Der Entertainer beherzigt jahrelang Klamottentipps von Jürgen von der Lippe für seine »Feinkostbeule«, Probleme mit dem Gewicht hat er im Fitnessstudio, beim Nackt-Yoga oder mit der Valium-Kur bekämpft. Auch Punktezählen bei den Weight Watchers, die Sauerkraut-Diät, die Kohlsuppe oder Almaseed-Shakes brachten nicht den gewünschten Erfolg. Glücklich wurde er aber mit FdH, also mit kleineren Portionen. 15 Kilo habe er verloren und neue Lebensfreude gewonnen.Seine Zukunft stellt sich Mockridge als grantiger Griesgram in einem Rosamunde-Pilcher-Film vor und bietet auch gleich eine köstliche Kostprobe seines Könnens. Privat will er hundert Jahre alt werden und »Grandpa 2.0« sein. Dabei helfen ihm seine fünf »L’s«: Laufen, Lieben, Lernen, Laben und Lachen. Im nächsten Jahr geht er mit seiner Frau Margie erstmals gemeinsam auf Tour – mal sehen, ob er dann wieder in Stammheim Station macht.