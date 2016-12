Mit deutschsprachigen Filmen die Kommunikation verbessern: Ali (vorne) und Abdelwahid kommen jeden Dienstag ins Internetcafé der Stadt Florstadt.

Die vier kurdischen Flüchtlinge sind heute das erste Mal hier. Berührungsängste kennen sie keine, und als Mohamed dazu stößt, kommt Leben in die Bude. Der 15-Jährige lebt zwar erst eineinhalb Jahre in Deutschland, spricht unsere Sprache aber schon sehr gut und außerdem Spanisch, Französisch, ein bisschen Englisch, Arabisch und die Berbersprache seiner Heimat Marokko. »Er übersetzt, wenn es sprachliche Probleme gibt«, sagt Pfaffenroth. »Ein richtiges Sprach-Genie.« Trifft er hier auch deutsche Jugendliche? »Nein«, sagt Mohamed und lacht: »Die sitzen lieber zu Hause rum.« Manchmal komme er mit Deutschen ins Gespräch, das sei ein guter Kontakt, ohne Probleme.Im Raum nebenan stehen Fabian, Dominik, Timo und Bruno um den Billardtisch. »Wir sind immer dienstags hier«, sagen sie. Ob es Kontakt zu den Flüchtlingen gebe? »Mmh, eher wenig«, sagt einer. »Die spielen ›Fifa», wir spielen Billard. Aber neulich hat mir einer was auf der Xbox gezeigt.«Im PC-Raum hat Mussa ein Lied seines Lieblingsrappers hochgeladen. Kurdo ist irakisch-kurdischer Herkunft, flüchtete im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland und ist ein Youtube-Star. Kurdo hat drei Alben veröffentlicht, seine Lieder heißen »Wir sind nicht wie du«, »Vermisse dich« oder »Ich schaffe es«: »Sie legten mir Steine in den Weg, ich befreite mich und baute mit den Steinen meinen Weg.« Viele der Probleme, die Kurdo besingt, kennen auch deutsche Jugendliche. Aber auch der Krieg und der Neuanfang in Europa kommen zur Sprache. Doch, nickt Mussa, auch in Syrien werde Rapmusik gehört. »Aber nur im kurdischen Teil, nicht im arabischen.«