Ein Platz zum Spielen, Reden und Entspannen

Der neue Jugendraum in Gettenau ist diese Woche eingeweiht worden. Jugendpflegerin Tatjana Schöngen leitet das Angebot. (Foto: Nolte) © Robert Nolte

Die beiden Jugendräume sind etwa 50 Quadratmeter groß und frisch renoviert. Die farbenfrohen Wände und die geschmackvoll gestalteten Einrichtungen laden zum Spielen, zur Unterhaltung, zum Austoben und Ausruhen ein. Geleitet werden die Jugendräume von Sozialpädagogin Tatjana Schöngen, die seit Dezember das Team um Jörg Pfaffenroth, Daniela Stelz und Anna Kölle der gemeinsamen Jugendpflege von Florstadt, Reichelsheim und Echzell verstärkt. 550 Jugendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren aus der Gemeinde Echzell hatte Schöngen zur Eröffnung schriftlich eingeladen. Die Resonanz am Eröffnungstag in Bingenheim sei mit 17 Jugendlichen gut gewesen, betonte Schöngen im Gespräch mit der WZ. Neben den Eltern waren es die Jugendlichen, die sich besonders über die frisch renovierten Räume und deren Einrichtungen freuten, erzählte die Jugendpflegerin.Zur Einweihung in Gettenau konnte Schöngen 40 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren begrüßen. Auch hier war das Interesse der Eltern groß: Gemeinsam mit ihren Sprösslingen erkundeten sie die neuen Räumlichkeiten mit angeschlossenem Internet-Café. Der Nachwuchs kann hier zum Beispiel beim Kicker oder Billardspiel gegeneinander antreten und hat danach die Möglichkeit, gemeinsam zu relaxen. Die Jugendlichen zeigten sich erfreut darüber, dass sie nun einen festen Treffpunkt haben und betonten, dass es ihnen wichtig sei, ein gutes Verhältnis mit den umliegenden Nachbarn zu pflegen.Der Jugendraum im »Roten Haus« in Bingenheim ist ab sofort jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Der Jugendraum im ehemaligen Gasthaus Stern in Gettenau ist jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Bei letzterem soll geprüft werden, ob die Öffnungszeit auf den Montagnachmittag, ebenfalls von 16 bis 18 Uhr, verlegt werden kann.