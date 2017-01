Fachmann Andreas Braun rät von günstigen Prüfgeräten zur Messung der Temperatur, bei der das Kühlwasser gefriert, ab. Zwischen dem günstigen Gerät (Bild) und seinem Profigerät in der Werkstatt betrug der Unterschied über 10 Grad. © Philipp Kessler

Stichwort Feuchtigkeit: Wer kennt das nicht: Kaum eingestiegen, beschlagen die Scheiben, und die Sicht ist gleich null. »Ein Auto ist im Winter nie richtig trocken«, sagt Andreas Braun. Aber es gebe Möglichkeiten, diese zu reduzieren. Zum einen solle man keine feuchten Jacken im Auto lassen, regelmäßig die Gummimatten trocknen – die sollten im Winter unbedingt über den Teppich gelegt werden – und hin und wieder die Klimaanlage laufen lassen. Das trockne die Luft und sorge außerdem dafür, dass die Dichtungen intakt blieben. Ebenfalls hilfreich: Entfeuchter. Die gebe es als Päckchen verschiedener Größe meist für kleines Geld. Sie könnten in der Mikrowelle oder im Backofen wieder getrocknet werden. Für die, die etwas mehr Geld ausgeben wollen und darüber hinaus auch oft längere Strecken fahren, empfehle sich eine Standheizung. Die koste bei Nachrüstung zwischen 600 und 1000 Euro – je nach Modell. Bisher nur sehr selten verbaut: beheizbare Frontscheiben, die das Problem ebenfalls schnell beheben könnten. Wer mit diesen Maßnahmen Schimmel vorbeugen will, sollte laut Braun außerdem nicht vergessen, regelmäßig den Pollenfilter tauschen zu lassen, idealerweise einmal pro Jahr, »denn das feuchtwarme Milieu im Auto ist im Winter gut für Bakterien, die der Gesundheit alles andere als zuträglich sind«.Scheiben – kratzen oder enteisen? – »Normalerweise reicht das Kratzen der Scheiben aus«, sagt Andreas Braun. Doch bei dickem Eis sei auch ein Enteiserspray durchaus hilfreich. Um solche Vereisungen im vorhinein zu verhindern, reiche oft bereits eine Abdeckung aus. Was gar nicht geht: Den Motor während des Kratzens bereits warmlaufen lassen. Das ist sogar gesetzlich verboten. Von Vorteil dagegen: Wenn die Scheiben frei sind, den Motor starten, losfahren und dabei neben der Heizung möglichst viele Stromverbraucher wie Gebläse, Sitz- oder Scheibenheizung anschalten, dann würde der Motor schneller warm, was letztlich die Emissionen senke. Andererseits: Viele Verbraucher bedeuten auch einen höheren Spritverbrauch. Für angefrorene Türen oder Scheibenwischer gelte, vorsichtig Enteiserspray zu verwenden, keinesfalls heißes Wasser, denn dann könne etwa die Scheibe reißen, so Braun. Das gelte übrigens auch für Steinschläge. Die seien im Winter aufgrund der Temperaturunterschiede und der Feuchtigkeit besonders gefährlich und sollten schnellstmöglich von einem Fachmann beseitigt werden.Richtige Bereifung: Winterreifen gehören zum Standard. Bei Eis und Schnee ist das Fahren ohne sie eine Ordnungswidrigkeit. Andreas Braun hat allerdings einen wichtigen Tipp: »Bei Reifen sollte man auf das Schneeflocken- oder Eisblocksymbol achten. Die Bezeichnung M + S ist nicht ausreichend, da es eine US-Bezeichnung ist.« Schneeketten seien dagegen nur für den Winterurlaub empfehlenswert.Flüssigkeiten überprüfen: Besonders wichtig ist die korrekte Mischung des Scheibenfrostschutzes. »Reinigung und Frostschutz müssen jederzeit gewährleistet sein«, sagt Braun. Er rät allerdings dazu, die Mischung auch nicht zu fett zu machen, also nicht wenig zu verdünnen, da sich sonst ein weißer Film auf der Scheibe bilde. Dazu gehöre auch, die Scheibenwischerblätter regelmäßig zu wechseln und mit einem Tuch von Schmutz zu befreien. Noch wichtiger für das Fahren: der Frostschutz im Kühlwasser. »Die empfohlene Spanne zwischen minus 30 und minus 35 Grad sollte eingehalten werden«, sagt Braun. Diese Temperaturen würden zwar in der Luft nicht erreicht, aber der Fahrtwind kühle das Wasser bei Minusgraden enorm herunter. Die richtige Mischung lasse sich am besten in einer Fachwerkstatt testen. Im schlimmsten Fall könnte das Kühlwasser einfrieren und der Motor überhitzen.