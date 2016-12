Zigarette im Bett hat Feuer verursacht

Butzbach (pob). Die Ursache für das tödliche Feuer am Mittwoch in der C.-Schneider-Straße steht fest: Die 58-jährige Frau, die in den Flammen ums Leben kam, hatte offenbar im Bett geraucht. Die Polizei spricht von »unsachgemäßem Umgang der Bewohnerin mit Zigaretten im Bereich ihres Bettes«.