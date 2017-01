Windkraftgegner scheitern vor Gericht

Diese hatten gegen die Stadt Butzbach geklagt und gefordert, dass diese das vom »Bündnis für den Wald« initiierte Bürgerbegehren für zulässig erklärt. Jenes Bürgerbegehren, das sich gegen Windkraftanlagen im Wald bei Hoch-Weisel richtet und das die Stadtverordneten im vergangenen September mehrheitlich als unzulässig eingestuft hatten.



Der »Knackpunkt der Entscheidung«, wie die Richterin sagte, ist die Verfristung: So habe das Bündnis die Acht-Wochen-Frist, die laut Hessischer Gemeindeordnung nach Parlamentsentscheidungen eingehalten werden muss, überschritten. Das allerdings ist Auslegungssache, wie sich in der Verhandlung zeigte.



Die Kläger, Prof. Hans Rudolf Engelhorn und Walter Leister, sagten nach der Verhandlung, sie wollen nun überlegen, ob sie in Revision gehen. Der Verhandlung vorausgegangen ist ein langer Streit zwischen Windkraftgegnern und Stadt Butzbach (vor Gericht vom Magistrat vertreten): Im Mai beschlossen die Stadtverordneten, einen Vertrag mit der Ovag-Tochter Hessen Energie zu unterzeichnen. Mit diesem Vertrag verpachtet die Stadt Flächen an das Unternehmen, das darauf drei Windkraftanlagen errichten will (ob es letztlich dazu kommt, entscheidet die Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, in einem Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz).



Verfristung ist Auslegungssache



Die Mehrheit der Stadtverordneten hob in der Mai-Sitzung die Hand; die Vertragsunterzeichnung war beschlossen, Bürgermeister Michael Merle und Erster Stadtrat Manfred Schütz setzen noch in der Sitzung ihre Unterschrift unter den Vertrag. Das Bündnis begann daraufhin, das Bürgerbegehren zu initiieren: Bündnismitglieder verteilten Unterschriftenlisten. Und fragten darauf: »Sind Sie dafür, dass der Beschluss (...), in welchem die Stadt Butzbach städtische Waldgrundstücke, hier explizit in den Gemarkungen Münster und Hoch-Weisel, zur Verfügung stellt, um Windenergieanlagen zu errichten oder zu betreiben, aufgehoben wird?« Ja, sagten sich zahlreiche Butzbacher und unterschrieben – 4521 Unterschriften wurden als gültig gewertet und vom Bündnis innerhalb von acht Wochen bei der Stadt eingereicht. Acht Wochen – die Frist wurde eingehalten laut HGO. Zumindest, wenn sich die Frist auf den im Mai gefassten Beschluss bezieht. Nur: Laut Gericht tut sie das nicht. Denn die Frage des Bündnisses habe sich gegen einen Beschluss aus dem Jahr 2013 gerichtet, die Frist sei somit hinfällig.



Wie die Richterin sagte, war dieses Argument das schlagkräftigste. Aber auch weitere Punkte seien in das Urteil eingeflossen, in der Hauptsache drei:



Die Verfristung: Grundsatzbeschluss oder nicht? Hätte das Bürgerbegehren schon 2013 initiiert werden müssen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Richter. Gegenstand der Entscheidung ist ein Beschluss der Stadtverordneten vom Mai 2013: Darin heißt es, dass der »städtische Grundstücksbereich in der Gemarkung Münster und in der Gemarkung Hoch-Weisel« für Windkraftanlagen vorgeschlagen wird. Damit sind die Flächen, um die es auch nach wie vor geht, als Vorrangflächen vorgeschlagen worden.









