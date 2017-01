Verhandlung um Butzbacher Windräder am Donnerstag

Windkraftgegener aus der Wetterau finden: So soll es nicht bei Butzbach aussehen, weswegen sie ein Bürgerbegehren initiiert haben. Ob das rechtmäßig war, muss nun vor einem Gericht entschieden werden. (Symbolfoto: dpa) © Sabrina Dämon

Die Stadtverordneten bezogen sich damit auf juristische Gutachten – diese kamen von Juristen, die die Stadt beauftragt hatte, sowie vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Darin heißt es, das Bürgerbegehren sei unzulässig; hauptsächlich aus drei Gründen. Zum einen habe das Bündnis die Frist von acht Wochen nicht eingehalten. Zwar seien die Unterschriften innerhalb von acht Wochen nach Beschlussfassung und Unterzeichnung des Pachtvertrags vorgelegt worden, aber: Das Bürgerbegehren richte sich grundsätzlich gegen die Windräder im Wald. Daher beziehe es sich auf einen 2013 gefassten Beschluss, als die Stadtverordneten die für Windräder ins Auge gefassten Flächen als Vorrangflächen ausgewiesen hatten. Ein zweiter Grund hat laut Gutachten mit der Unterzeichnung des Pachtvertrags zu tun: Da der Vertrag zwischen Stadt und Hessen Energie nicht »rückabgewickelt« werden kann, verfolge das Bürgerbegehren ein gesetzeswidriges Ziel. Gerade was diesen Punkt angeht, ist die Empörung bei den Bündnismitgliedern groß – denn der Bürgermeister hatte noch in der Sitzung, in der der Beschluss gefasst wurde, den Pachtvertrag mit Hessen Energie unterzeichnet.Ein dritter Grund für die Unzulässigkeit lag in der Kostendeckung: Gemäß Hessischer Gemeindeordnung muss ein Bürgerbegehren einen Vorschlag »für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme« enthalten. Laut juristischer Gutachten seien die vom Bündnis vorgeschlagenen alternativen Einnahmequellen, die die Pachteinnahmen der Stadt sowie eventuelle Schadensersatzforderungen decken müssten, unzureichend.Das Bündnis hingegen wollte sich nicht damit abfinden, dass das Bürgerbegehren unzulässig sein soll. Und so klagten zwei Privatpersonen gegen die Stadt, wie es vonseiten des Gerichts heißt. Die zwei Kläger erhoffen sich mit dem Verfahren, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu erwirken – und letztlich die drei geplanten Windräder im Wald zu verhindern.Die Verhandlung vor dem Gießener Verwaltungsgericht, Marburger Straße 4, beginnt morgen um 10 Uhr in Raum 103.