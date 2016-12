Ingeborg und Albert Geuer leben in der Seniorenresidenz am Landgrafenschloss. Vorher haben sie in einer Wohnung in Bad Nauheim gelebt.

Heute steht in der linken Ecke eine Kommode. Aus der alten Bad Nauheimer Wohnung des Ehepaars. Links stehen die Betten – nebeneinander, fast wie ein richtiges Ehebett.Seit vier Monaten leben Ingeborg und Albert Geuer im Seniorenheim am Landgrafenschloss in Butzbach. »In der Residenz«, sagt Ingeborg Geuer – einerseits, weil die Einrichtung offiziell so heißt, andererseits wegen des Worts Heim. »Heim hat so etwas Negatives. Ins Heim wird man geschickt.«Die Eheleute sind von niemandem geschickt worden. Sie haben die Entscheidung selbst getroffen; der Sohn, er lebt in Butzbach, hat bei der Suche geholfen. Als die Wahl für das neue Zuhause gefallen war, verkauften die Geuers ihre Wohnung in Bad Nauheim und die Ferienwohnung auf der Insel Fehmarn. »Reisen klappt sowieso nicht mehr so gut.«Überhaupt ist vieles nicht mehr so leicht wie früher. Gesundheitlich, »Krebsoperation«, sagt Ingeborg Geuer. »Es war eine schwere Zeit. Ich konnte den Haushalt nicht mehr selbst führen.«In Butzbach ist das anders. Dort gibt es keinen Haushalt zu machen, und das Essen wird im Speisesaal serviert. Doch fehlt da nicht etwas? Wenn man von einer Wohnung in ein Zimmer mit Bad zieht? »Ach, nein«, sagt sie. Er schüttelt den Kopf. »Wir haben sowieso die meiste Zeit in unserem Wohnzimmer verbracht«, sagt die 89-Jährige. »Wir sind nicht sehr anspruchsvoll.«Außerdem spielt der Ort kaum eine Rolle. Ingeborg Geuer lächelt und sieht ihren Mann an: »Wir sind zusammen. Und das ist das Wichtigste.«»Ja, das ist das Wichtigste«, sagt er.In ihrem Zimmer haben sie es sich gemütlich gemacht, haben einiges aus ihrem alten Zuhause mitgebracht. Die Vitrine mit den Modellautos zum Beispiel. »Die Eisenbahn konnten aber wir nicht mitnehmen«, sagt Ingeborg Geuer. Die war zu groß.