Mit Mistgabel und Smartphone

Sie heißen nicht Resi oder Rosi, sondern haben Nummern und Chips auf dem Halsband. Das alleine ist nichts Besonderes, das haben andere Kühe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben auch. Der Hof von Andrea Rahn-Farr und Karsten Farr in Büdingen aber zählt mit 350 Kühen sicherlich zu den größten im Wetteraukreis. Dazu kommt noch die Aufzucht der Jungrinder.10 000 Liter Milch melken die Melkroboter täglich in den Milchtank, der jeden zweiten Tag vom Milchsammelwagen der Molkerei Hochwald geleert wird. Das automatische Melksystem ersetzt die vorher starren morgendlichen und abendlichen Melkzeiten. Andrea Rahn-Farr ist nicht nur Landwirtin, sondern auch die Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Wetterau/Frankfurt am Main. Sechs Angestellte und ein Auszubildender arbeiten auf dem Hof.Im Sommer wurde ein neuer Stall eröffnet, der den Kühen viel Freiraum bietet. Ein Chip am Halsband gibt Auskunft darüber, wie viel die Kuh frisst, ob sie sich viel oder wenig bewegt und wo genau sie sich aufhält. Im Melkroboter wird zudem erfasst, wie viel Milch sie gibt.Zur traditionellen Mistgabel, die nach wie vor benötigt wird, gehört in der modernen Landwirtschaft natürlich auch ein Smartphone. Einige Male auf das Display getippt und Andrea Rahn-Farr sieht sofort, welche Kuh noch nicht am Melkstand war. Ein weiterer Tipp auf die Nummer der Kuh und ihr Halsband blinkt. »Damit wissen wir, wo sie gerade ist und können sie zum Melkstand leiten«, sagt die Landwirtin. Ihr Mann Karsten Farr ergänzt: »Auch das Bewegungsprofil jeder einzelnen Kuh wird uns angezeigt. Kühe, die fruchtbar sind, haben einen größeren Bewegungsdrang. Und so wissen wir, wann es Zeit ist für die Besamung.« 400 Kälbchen werden pro Jahr geboren.