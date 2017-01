Die Bewohnerin des Fachwerkhauses in der Büdinger Stadtmitte hat sich entgegen erster Vermutungen nicht in dem Haus aufgehalten, als es anfing zu brennen. (Foto: sax) © Oliver Potengowski

Beim Eintreffen der rund 80 Feuerwehrleute stand das Fachwerkhaus bereits in Vollbrand. Wegen der Befürchtung, dass sich noch die Bewohnerin drinnen aufhalten könnte, versuchte die Feuerwehr mit sechs Atemschutzgerätetrupps und zwölf Einsatzkräften, in den Bereich der Wohnung, wo das Feuer ausgebrochen war, vorzudringen. Dies erwies sich jedoch, insbesondere auch weil bereits eine Zwischendecke durchgebrochen war, als zu gefährlich.Weil zwischenzeitlich auch bekannt geworden war, dass die Bewohnerin offenbar mit dem Auto in Büdingen unterwegs war, beschränkte sich die Feuerwehr nach Angaben von Kreisbrandinspektor Lars Henrich auf das Löschen des Brandes. Gegen 20.45 Uhr war das Feuer so weit unter Kontrolle, das Feuerwehrleute das Haus betreten und nach Glutnestern durchsuchen konnten. Dabei entdeckten sie auch zwei Hunde, die in den Flammern ums Leben gekommen waren.Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50 000 Euro Schaden. Zur Brandursache liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Wer dazu Angaben machen kann, soll sich bei der Kripo unter Tel. 0 60 31/60 10 melden.