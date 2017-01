Eine typische Situation, die der Film zeigt: Zur Begrüßung geben sich Mann und Frau freundlich die Hand. © Red

Vor allem richte sich der Film an neu angekommene Flüchtlinge, erklärt Kurt Stoppel vom Helferkreis. »Es hat wenig Wert, ihn Flüchtlingen zu zeigen, die schon länger als zwei Jahre hier sind.« Am Anfang des Films wird sogleich die Gleichstellung von Mann und Frau betont, und dass es in Deutschland durchaus üblich ist, dass eine Frau Vorgesetzte eines Mannes ist. Ebenso wird auf die Unabhängigkeit der Religion vom Staat hingewiesen – und darauf, dass in Deutschland Religionsfreiheit herrscht. Der Hauptteil des Filmes behandelt dagegen Alltagsprobleme wie Rücksichtnahme gegenüber Älteren und Schwächeren oder den üblichen Diskretionsabstand am Geldautomaten. Manches mag Deutschen kurios vorkommen, wie die lodernde Feuerschale unter dem Rauchmelder mit dem Hinweis, dass man kein offenes Feuer in geschlossenen Räumen anzündet, oder die Anleitung zum Toilettengang. »Wir haben die Situation, dass auch junge Menschen hier in eine neue Kultur kommen und Anleitung brauchen«, erklärt Dieter Egner, Mitbegründer der Ehrenamtsagentur, die sich in der Betreuung der Flüchtlinge engagiert. Der Filmemacher Ekkehard Makosch hat im Vorfeld gemeinsam mit den Helfern typische Situationen mit Konfliktpotenzial zusammengetragen.Oft entstünden diese aus der unterschiedlichen kulturellen Tradition. So sei die Anleitung zum Toilettengang deshalb wichtig, weil im Orient, aber auch teilweise bereits in Südeuropa Kloschüsseln zum Sitzen weitgehend unbekannt seien. Selbst in Südfrankreich fänden sich auf öffentlichen Toiletten oft nur WCs mit einem keramikgefassten Loch im Boden, über dem gehockt werde. Ebenso üblich sei es in vielen Ländern, die Ware vor dem Kauf erst gründlich zu prüfen. Hier zeigt der Film, dass es unerwünscht ist, die Verpackung vor dem Kauf zu öffnen. Andere Hinweise, dass man keine Zigarettenkippen und keinen Abfall wegwirft oder es unerwünscht ist, in öffentlichen Anlagen oder auf der Straße Alkohol zu trinken, betreffen nicht nur die Flüchtlinge. »Bei der ersten Vorführung des Films unter den Helfern in der Erstaufnahmeeinrichtung wurde einmütig gesagt, den müsste man auch vielen Deutschen zeigen«, sagt Egner.Ein syrischer Vater, der mit seinem Sohn den Film gesehen hat, fand ihn ebenso gelungen wie die Helfer. Dieter Leibold ist der Meinung, dass der Film ein guter Einstieg ist, weil es schnell zu Missverständnissen komme. Eigentlich müsste es noch anspruchsvollere Fortsetzungen geben, meint er. »Der Anspruch des Films ist deshalb so niedrig, damit es keine großen Diskussionen gibt«, verteidigt Dr. Udo Stern vom Ehrenamtsbüro der Stadt die abstrakte, teilweise holzschnittartige Darstellung der Situationen.Auch beim Regierungspräsidium, das die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in Büdingen betreibt, wird der Film begrüßt. »Der Film stellt eine gute Ergänzung zu den bereits vom Land Hessen in den Einrichtungen etablierten oder den mithilfe der Dienstleister und Ehrenamtlichen geleisteten Integrationsmaßnahmen dar«, erklärt Pressesprecherin Ina Velte. »Er ist gut verständlich und prägt sich durch die anschauliche Bebilderung gut ein.« Er werde auch in der HEAE in Büdingen an ausgewählten Punkten etwa während Wartezeiten gezeigt werden. Geeignet seien hierfür besonders der Info-Point, der Wartebereich beim Medizinischen Dienst und gegebenenfalls auch der Speisesaal.Die Helfer möchten den Film, der ohne Ton, dafür mit kurzen Untertiteln auskommt, den Flüchtlingen nach Sprachen in Gruppen zeigen. »Er ist gut für unseren Deutschunterricht, wenn die Lehrer das einrichten können«, meint Helfer Kurt Stoppel. Seine Frau Christa könnte sich den Film auch in den Wartezeiten in der Ausländerbehörde vorstellen. Stern möchte gerne eine Struktur schaffen, die es jedem ermöglicht, den knapp 16-minütigen Film, der in den wichtigsten Sprachen der Flüchtlinge produziert wurde, zu sehen. Dabei erweise es sich allerdings als Hindernis, dass die Unterkünfte bisher nicht über ein WLAN-Netz für den Internetzugang verfügen.