Therapeutin Isabel Theis (3. v. l.) leitet die Reha-Gruppe bei Osteoporose und Arthrose. Hier erklärt sie Rita Leinweber und Gisela Fink sowie den anderen Teilnehmern eine Übung mit Stöcken. (Foto: pv) © pv

Fitness und Gesundheit der Turngemeinde Groß-Karben in den nahen Kurstädten Bad Nauheim und Bad Homburg an – und erntete nur Absagen. Dann wurde sie in ihrem Verein aktiv, konnte einen Arzt als Begleiter für den ersten Kurs engagieren. Ihr Vater hatte einen Kurs, rasch kamen weitere Patienten hinzu. Mittlerweile gibt es drei Herzsportgruppen bei der TG. »Die sind extrem nachgefragt«, sagt Waller. Kein Wunder: In der Medizin hat sich das durchgesetzt, was früher verpönt war. Dass Sport auch Kranken hilft. Und das nicht nur Herzkranken.15 Kurse in Reha-Sport bietet der Groß-Karbener Verein nach Angaben von Waller an. Sieben ausgebildete Trainerinnen motivieren die Patienten zu moderater Bewegung. Reha bei Krebs oder etwa bei neurologischen Erkrankungen sind hier ebenso im Angebot wie rehabilitative Wirbelsäulengymnastik oder, wie an diesem Montag früh, Gymnastik bei Arthrose und Osteoporose.Die 69-jährige Gisela Fink und die 77-jährige Rita Leinweber sind zwei der Teilnehmerinnen. Es war im Jahr 2010, als sich Gisela Fink zunächst den Mittelfußknochen gebrochen hatte.»Fünf Tage später bin ich gestürzt und habe mir Wirbel gebrochen«, erzählt sie. Eine weitere Operation mit Einsetzen einer Titanplatte in die Wirbelsäule und anschließende Reha waren die Folgen. Seit über drei Jahren nimmt sie nun regelmäßig, wie auch Rita Leinweber, an den Reha-Kursen bei der TG teil. Leinweber bekam wegen ihrer Osteoporose zweimal pro Jahr Spritzen. Die beiden Seniorinnen sagen unisono: »Die Übungen in diesem Kurs lindern die Schmerzen. Und wir bleiben beweglich.« Sie könne sich mittlerweile wieder »normal bewegen«, freut sich Leinweber. Sie erhalte statt der Spritzen nur noch Kalzium.Die beiden sind ein Beleg dafür, was Waller sagt: »Bewegung ist enorm wichtig.« Manche Teilenehmer kämen mit extremen Schmerzen, »aber sie brauchen auch unbedingt Bewegung«. Die Übungen, die den unterschiedlichen Krankheitsbildern angepasst würden, führten dazu, dass die Teilnehmer »mehr Spielraum in den Gelenken« bekämen. Zudem werde die Muskalutur aufgebaut, die das Skelett schütze.50 Übungseinheiten umfasst ein Reha-Programm, das von den Ärzten verordnet und von den Krankenkassen bezahlt werde. Stichwortartig teilen die Ärzte den Befund mit und stufen die Vorgabe für die Übungen schon ein, von leicht bis sportlich. Ausgebildete Übungsleiterinnen kümmern sich dann um die Rehabilitanden und haben sie in den auf maximal 15 Teilnehmer begrenzten Kursen gut im Blick. So wie Isabel Theis an diesem Morgen. Eine Stunde lang leitet sie die verschiedenartigsten Übungen an, mal mit, mal ohne Stab, mit Bällen, Flexibar, Balancetellern oder anderen kleinen Geräten, und natürlich auch völlig ohne Geräte. »Sie macht das hier sehr abwechslungsreich«, sagen Gisela Fink und Rita Leinweber. Die beiden sind schon Jahre dabei, haben ihre 50 Reha-Einheiten längst absolviert, »machen aber aus Überzeugung weiter«, wie sie sagen.Das freut die Verantwortlichen der TG, denn über den ärztlich verordneten Reha-Sport lässt sich manches Vereinsmitglied gewinnen. Denn eine Mitgliedschaft sei allemal preisgünstiger, als selbst zu zahlen, sagt Heike Waller.Die Abteilungsleiterin berichtet an diesem Morgen gegenüber der WZ von durchweg positiven Reaktionen auf das Reha-Sportangebot. »Die Teilnehmer sind alle begeistert.« Sie wüssten: »Sport gibt Lebensqualität.« Und: »Auf manche Pille und Salbe können sie dann auch verzichten.«