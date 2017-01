Unfall auf der B 3 bei Dortelweil: Eine Eos-Fahrerin aus Nieder-Wöllstadt, die mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten ist, ist schwer verletzt worden. (Foto: jsl) © Jürgen Schenk

Die Polizei vermutet, dass die 57-Jährige während ihrer Fahrt aus Richtung Frankfurt nach Karben gesundheitliche Probleme bekam, was eine Ursache für die Karambolage sein könnte. Die Unfallverursacherin wurde begleitet von einem Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, in einem Rettungswagen in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.Nach Angaben der Polizei entstand an allen drei beteiligten Fahrzeugen Totalschaden, ihn Höhe von mindestens 40 000 Euro. Am Unfallort war die Fahrbahn mit Trümmerteilen übersät. Bei den Fahrzeugen hatten die Airbags ausgelöst. Während der fast zweistündigen Vollsperrung der B 3 wurde der Verkehr über Dortelweil umgeleitet, wodurch teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr entstanden.Die Bad Vilbeler Feuerwehr rückte aus, um den ausgelaufenen Treibstoff zu binden und die Unfallstelle aufzuräumen. Außerdem sei nach Angaben der Polizei Hessen Mobil benachrichtigt worden, damit die Fahrbahn gereinigt werden konnte und Hinweisschilder, die auf die Rutschgefahr hinweisen, aufgestellt werden konnten.