Millionenschwerer Sanierungsfall

Außerdem gibt es keine moderne Bühnentechnik, die Bühne selbst ist klein, die Technik liegt frei zugänglich im hinteren Bereich. Und Künstler haben es in diesem Gebäude auch schwer. Eine Garderobe ist zwar vorhanden, aber nur für Künstlerinnen.Von der heute vorgeschriebenen Barrierefreiheit ist man weit entfernt. Viele Treppen, verwinkelte Gänge, hier Stufen, dort Stufen, kleinere Absätze, die zu Stolperfallen werden könnten. Auch der Hauptzugang von der Kurparkseite ist nur über Treppen möglich. Einzig das vor einigen Monaten im ehemaligen Kurhaus-Restaurant in Betrieb genommene moderne Bürgerbüro kann als barrierefrei bezeichnet werden.Die Stadt hat das Haus in den 90er Jahren brandschutztechnisch aufgerüstet. Seitdem stehen Fluchtwege zur Verfügung, die weiße Treppe am Gebäude ist sichtbarer Ausdruck davon.Aufgrund der schwierigen Raumsituation finden im Kurhaus nur noch wenige Veranstaltungen statt. Für größere Kulturevents weicht man ins Sport- und Kulturforum nach Dortelweil aus. Das Gebäude ist zwar im Zuge von Dortelweil-West errichtet worden und deshalb moderner als das Kurhaus. Aber es ist weiter draußen. Erklärtes Ziel der Stadt ist aber, an zentraler Stelle in der Kernstadt einen modernen Veranstaltungsort zu haben. Baustadtrat Klaus Minkel zur WZ: Eine lebendige Stadt wie Bad Vilbel brauche eine moderne Stadthalle. Und dafür hat man das Areal des Kurhauses ins Auge gefasst.20 Millionen Euro haben die Stadtverordneten insgesamt für dessen Sanierung und Umbau bis 2020 in den Investitionsplan eingestellt. Die ersten fünf Millionen Euro sollen nach Angaben von Stadtsprecher Yannick Schwander 2018 abgerufen werden. In diesem Jahr steht die Planung an. Die dürfte recht kompliziert werden. Denn das gelbe Gebäude steht unter Denkmalschutz. »Voraussichtlich im Frühjahr werden Gespräche mit dem Denkmalschutz des Kreises stattfinden«, sagt der Sprecher auf WZ-Anfrage.Der Schutz gelte allerdings nur für das Hauptgebäude. Die Nebengebäude würden vom Denkmalschutz nicht erfasst. Gemeint sind das ehemalige Kurmittelhaus und das sich anschließende Hallenbad. Das Schicksal des gleichfalls in die Jahre gekommenen Hallenbades ist ohnehin besiegelt, denn Bäderkönig Josef Wund wird hinter dem Schulzentrum eine Therme plus ein Kommunalbad errichten.