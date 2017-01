Ivonne Keller mit den ersten beiden ihre »INSELfarben«-Romane. (Foto: cf) © Christine Fauerbach

Die ersten beiden Liebesromane dieser auf vier Teile angelegten Reihe sind 2016 erschienen, »INSEL blau« im Juli, »INSEL grün« im November. Langeoog ist der Schauplatz des ersten Buches, das zweite spielt auf Mallorca und in Irland. »Die einzelnen Bände der INSELfarben-Reihe haben zwischen 200 und 250 Seiten und können unabhängig voneinander gelesen werden«, sagt Keller. Die jeweiligen Protagonistinnen, Svea und Wiebke, gestatten ihren Lesern nicht nur Einblicke in ihr Liebes- und Gefühlsleben, sondern verraten auch ein Rezept: für Krabbenburger und »Kerry Lamb Pie«. Beide Hauptfiguren sind Ende 20 und tauchen als Nebenfiguren in dem jeweils anderen Roman auf. Und sie stehen an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Stellen sich Fragen wie »Karriere oder doch lieber Familie?«, »Wenn beides, wie?« und »Wo und wie will ich leben?«»Mit diesen Fragen habe ich mich ebenfalls beschäftigt. Ich habe in Granada Spanisch studiert und war danach einen Monat in den USA, bin dann aber wieder nach Deutschland zurückgekehrt«, erzählt Keller. Die »INSEL grün«-Protagonistin Wiebke findet als Galeristin Erfüllung in ihrer Arbeit. Eines Tages begeht sie mit dem Verkauf des einzigen unverkäuflichen Gemäldes an zwei irische Schwestern einen folgenschweren Fehler. Sie reist nach Dublin, um das Bild zurückzuholen. Dort erliegt sie der Schönheit der grünen Insel – und dem Charme des lebenslustigen Musikers Josh.»Beide Inselromane handeln von Liebe, Freundschaft und Mut. Geschildert werden Eigenarten, Schauplätze und landschaftlichen Schönheiten. Aus diesem Grund sind die Inselromane keine klassischen Liebesromane. In ihnen kommen Humor und Spannung nicht zu kurz«, beschreibt die Autorin. Für sie war ihr achter Roman »INSEL grün« ein guter Grund, im Sommer für eine Woche nach Dublin und Umgebung zu reisen. »Ich wollte schon lange einmal nach Irland. Dort habe ich recherchiert, Eindrücke vom Land gesammelt und Menschen getroffen.« Und sie hat Eigenheiten kennengelernt wie das Anhalten eines Busses durch einen ausgestreckten Arm. »Hat man das nicht gemacht, hielt der Bus nicht an der Haltestelle an.«Seit Anfang Dezember schreibt Keller an ihrem dritten Inselroman, der auf Island spielt und im Frühjahr erscheinen soll. Im Sommer soll Band vier der »INSELfarben«-Romane folgen. »Vielleicht spielt er auf Kuba. Festgelegt habe ich mich noch nicht«, verrät die Autorin. Veröffentlicht hat sie ihre bisher acht Romane als E-Books oder Taschenbuch im Eigenverlag. Die Inselromane erscheinen als E-Books für 3,99 Euro pro Band bei allen Online-Händlern. »Ich plane, 2017 wieder ein Taschenbuch zu veröffentlichen«, kündigt die 46-Jährige an.