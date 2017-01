Eisiges Vergnügen für etwa 60 Flüchtlinge vor dem Bad Vilbeler Kurhaus. © Christine Fauerbach

Doch bevor es so weit war, stärkten und wärmten sich alle erst bei Kaffee und Kuchen in der urigen Almhütte. Reißenden Absatz fanden kleine Geschenke in Form von roten Caps und Schlüsselbunden. Danach ging es ins Freie. Vor allem die Erwachsenen und ihre Betreuer zog es auf die 150 Quadratmeter große Bahn zum Eisstockschießen. Kurt Liebermeister, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, gehörte mit Daniela Hinkel, Mitgliedern des Lions Clubs Bad Vilbel, Hauspaten und Mitgliedern aus den Reihen des Vereins »Flüchtlingshilfe – Willkommen in Bad Vilbel« zu den Betreuern. Liebermeister ließ die Fans des Eisstockschießens Nummern ziehen, um die Mannschaftsteams auszulosen.Viele Teilnehmer versuchten sich das erste Mal beim Eisstockschießen. AnfänglicheUnsicherheiten beim abwechselnden Schießen der roten oder blauen Eisstöcke von der Abspielstelle aus auf die Daube, waren von den jeweils zwei gegeneinander spielenden Mannschaften schnell überwunden. Allehatten sichtlich großen Spaß daran, die gegnerischen Stöcke aus dem Zielfeld zu schießen, um möglichst viele Stockpunkte zu erzielen. Am Ende wurden die Gewinn- oder Spielpunkte der besseren Mannschaft notiert. Derweil eroberte vor allem der Nachwuchs auf Schlittschuhen die 612 Quadratmeter große Eisfläche. Hier gab es zwei Gruppen. Die eine konnte Schlittschuhlaufen, die andere stand zum ersten Mal auf Kufen.Zur ersten Gruppe gehören Judy (13), Abdulah (12) und Naya (9) Akraa. Die drei Kinder sind mit ihren Eltern Abdalmnam und Rana zum Eisspaß gekommen. Die Mutter berichtet: »Meine Kinder sind bereits in Aleppo in einer Halle Schlittschuh gelaufen. Sie können es gut.« Auch Deutsch sprechen die Kinder, die mit ihrer Mutter seit sieben Monaten in Deutschland sind, bereits sehr gut. »Wir haben 14 Schulstunden Deutschunterricht in der Woche«, berichten die drei, die in ihrer Freizeit sportlich mit Fußball und Basketball unterwegs sind. Abdulah hat eine viel zu dünne Jacke an. Trotz der Bewegung ist ihm kalt. Während der Nachwuchs elegant seine Bahnen auf der Eisfläche zieht und Vater Abdalmnam Akraa, ein gelernter Schreiner, der seit 14 Monaten in Deutschland ist, sich im Eisstockschießen übt, sieht die Mutter ihnen zu. »Ich habe Angst. Mir ist das Eis zu glatt«, blockt sie alle Überredungsversuche ab.Zur zweiten Gruppe gehören die Brüder Mohanad, Mothana und Maala. Sie standen im November 2016 zum ersten Mal in Bad Vilbel auf dem Eis. »Wir haben hier Schlittschuhlaufen gelernt und finden es gut«, versichern die drei acht- bis zehnjährigen Jungen. Sie sind mit ihrem Vater zum Eisspaß gekommen. Auch er schaut seinen Söhnen lieber zu, als selbst aktiv zu werden. Ein anderer Geflüchteter überwindet seine Angst und läuft an der Hand seiner Betreuerin einige Runden über die spiegelglatte Fläche.Weinheimer ist mit dem neuen Standort auf dem Kurhausplatz sehr zufrieden. »Er wird besser angenommen, und wir haben mehr Laufkundschaft an unseren Ständen.« Fürs nächste Mal plant Familie Weinheimer gemeinsam mit den Sponsoren Erweiterungen wie eine zweite Eisstockbahn sowie frei verfügbare Plätze in der Almhütte. In dieser Saison waren die Plätze meist reserviert und spontane Besucher mussten weggeschickt werden. Hassia-Seniorchef Hinkel hat eine gute Nachricht für alle Eissportfans: »Der Eisspaß ist bis 2019 gesichert.« Von den Kosten in Höhe von 100 000 Euro trägt das Mineralwasserunternehmen ein Viertel.