An Tischen und Theke haben seit der Eröffnung des nachbarschaftlichen, generationenübergreifenden Treffpunktes Ende November 2009 viele mehr oder weniger prominente Menschen gesessen. Die Bandbreite reicht von Autoren, Musikern, Sängern, Clowns und Akrobaten über Politiker und Wirtschaftsbosse bis zu Kursteilnehmern, Besuchern und Bürgern der Stadt. Im über 40 Personen Platz bietenden Bistro trifft man Freunde, knüpft Kontakte, lernt interessante Menschen kennen, lässt die »Seele baumeln«, klönt, vertreibt sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen oder Zeitungslektüre. Gratis dazu gibt es einen freien Panorama-Blick auf die Nidda, Wasserburg, Alte Mühle und das historische Rathaus. Im Sommer lädt der große Balkon die Besucher zum Schlemmen und Plaudern im Freien ein. Kein Wunder, dass viele Gäste, vom angenehmen Flair angezogen, inzwischen zu den Stammgästen gehören. Am Mittwochvormittag begrüßten die Bistroteammitglieder Renate Nüvemann, Irene Neumann, Luitgard Ehrbeck und Friedrich Wilhelm Brunkhorst die ersten Gäste nach der Weihnachtspause. »Heute ist es ziemlich ruhig, viele sind noch im Urlaub«, sagen sie. Nach und nach treffen bei ihnen die Bestellungen in der Küche ein. »Unsere Kuchen sind selbst gebacken, die Brötchen werden liebevoll belegt, alles wird frisch zubereitet«, informieren die Diensthabenden. »Unser Bistro wird von motivierten, ehrenamtlich tätigen Menschen geführt. Ohne ihre Hilfe könnte es nicht bewirtschaftet werden«, lobt HdB-Leiterin und Koordinatorin Ulrike Greiner. »Beim Frühstück haben unsere Gäste die Wahl zwischen einem ›Niddafrühstück», bestehend aus Brötchen, Butter, Ei, Marmelade oder Honig, wahlweise belegt mit Käse, Camembert, Salami oder Putenbrust, einem Glas Orangensaft und einer Tasse Kaffee oder einem ›Wingertfrühstück», bei dem es ein Rührei mit/ohne Speck gibt«, informiert Nüvemann. Beide Frühstücksvariationen können für einen Aufpreis von 50 Cent mit einem Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee bestellt werden. Es gibt auch belegte Brötchen mit süßem oder herzhaftem Belag.»Wir gehen, falls möglich, auf alle Wünsche unserer Gäste ein«, sagt Ehrbeck. Das Angebot richtet sich auch an Gruppen, Geburtstags- und Trauergesellschaften. Dienstags und mittwochs wird von 9 bis 12 Uhr Frühstück serviert. Donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr werden Kaffee und selbst gebackene Kuchenkreationen von Blech- bis Schmand- und Käsekuchen serviert. »Bei uns gibt es jede Menge leckerer Kuchen, aber keine fetten Torten. Am 22. Januar findet die bei unseren Gästen beliebte erste ›Kuchenschlacht» des neuen Jahres statt. Da kostet jedes Stück nur 1,50 Euro«, kündigt das Team an. Jeden vierten Mittwoch im Monat kocht das diensthabende Bistroteam von zwölf bis 13.30 Uhr ein Mittagessen.Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bistroteams tauschen sich aus, helfen sich gegenseitig. Es sind schon viele Freundschaften entstanden. »Wir arbeiten alle gern zusammen, wohnen in Bad Vilbel und den umliegenden Gemeinden, eine Helferin kommt sogar aus Niddatal.«Zu den Gästen am Mittwoch gehörte die Frankfurterin Sabine Schmidt, die sich mit einer Freundin traf: »Hier herrscht eine schöne Atmosphäre, es gibt leckeres Essen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut.« Auch Eva-Maria Heller, die selbst Mitglied in einem Team ist und sich an diesem Tag verwöhnen lässt, sagt: »Die Teams setzen sich aus engagierten Leuten zusammen, die mit Begeisterung die Arbeit machen. Wenn ich hier morgens herkomme, dann geht die Sonne auf. Auch Alleinstehende finden hier schnell Anschluss.« (Fotos: cf)