An der Haltestelle Südbahnhof informiert Marc Hebbel über die streikbedingten Ausfälle aller vier Vilbus-Linien. © Holger Pegelow

Marc Hebbel war bereits am Donnerstag vorgewarnt worden und hatte mit den Vorbereitungen auf diese Streiktage begonnen. Er schrieb Aushänge und befestigte sie in den Glaskästen der Haltestellen. Am Montagmorgen, dem ersten Streiktag und dem ersten Schultag nach den Ferien, macht er sich früh aus dem Haus. »Ich habe schon um 5.45 Uhr unsere Vil-App aktualisiert.« Diese App haben die Stadtwerke ins Leben berufen. Lädt sich ein Nutzer diese auf sein Smartphone, kann er genau verfolgen, wo sich »sein« Stadtbus befindet und ob er pünktlich ist. Über diese App informieren die Stadtwerke gestern über die Ausfälle.»Normalerweise verlässt der erste Bus um halb sechs das Depot«, weiß Hebbel. Als für ihn klar ist, dass keiner der gelben Kleinbusse rollen würde, zieht er die Warnweste über, setzt sich in den Stadtwerke-Kastenwagen und fährt an den Südbahnhof. »Hier haben wir die meisten Fahrgäste«, betont der ÖPNV-Beauftragte. Pausenlos informiert er die an der Haltestelle ankommenden Passagiere. »Es ist unglaublich, wie viele Leute von dem Streik gar nichts wussten«, wundert sich Hebbel. Ob das daran lag, dass in der ersten Januarwoche viele verreist waren und von der Streikankündigung vom Donnerstag nichts mitbekommen hatten, über die auch in den Medien informiert wurde? »Auch viele Schüler haben nichts gewusst«, staunt Hebbel weiter.In Bad Vilbel ist die Situation problematisch, weil auch die Buslinie 30 nicht fährt. »Was? Ich will nach Frankfurt«, staunt ein Herr am Südbahnhof. Ein junger Mann, der zur Fachhochschule am Nibelungenplatz will, ärgert sich, als ihn Hebbel auf die S 6 verweist. »Ich bin gerade aus der S-Bahn gestiegen«, sagt er und trollt sich wieder zurück Richtung Bahnhof.Normalerweise nutzen viele Vilbeler den 30er-Bus, die Direktlinie nach Frankfurt, die auch über den Stadtteil Heilsberg fährt. »Die Leute in den Straßen weiter hinten haben keinen Anschluss.« Kein Wunder: Normalerweise bedient die Vilbus-Linie 60 diesen Bereich. Und der 30er-Bus ist an diesem Tag auf der Alten Frankfurter Straße auch nicht zu sehen. So bleibt den Heilsbergern, die mit dem ÖPNV nach Frankfurt müssen, nichts anderes übrig, als in den 551er-Bus zu steigen. Der fährt regulär und steuert die einzige Haltestelle am City-Hotel an. »Einige haben mir erzählt, dass sie nach Offenbach zum Bahnhof gefahren und dann von dort weiter nach Frankfurt sind«, erzählt Hebbel.