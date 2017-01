Stadtrat Klaus Minkel ist bei der Stadt Bad Vilbel für die ganz großen Projekte zuständig. Was dabei wichtig ist, verrät er im Interview. (Foto: Pegelow) © Holger Pegelow

Klaus Minkel: Ich hatte ein Programm für die Stadt, das hatte ich 2009 noch nicht beendet. Damals habe ich gesagt: Mir fehlen nach fast 30 Jahren Bad Vilbel noch weitere 15 Jahre. Diese 15 Jahre möchte ich so schnell wie möglich abarbeiten.Ist Stadtrat zurzeit noch ein Fulltimejob?Minkel: Auf jeden Fall. Ende letzten Jahres war es in der Endphase des Quellenparks sogar extrem. Da hat es mich Tag für Tag um4 Uhr aus dem Bett getrieben, weil bei dem Geschäft nichts entgleisen durfte. Sonst wäre dem Bürgermeister der Haushalt geplatzt. Aber so sind die 20 Millionen Euro Anzahlung bei der Stadtkasse eingegangen, und der Haushalt war entschuldet.Sie haben Großprojekte wie Rathauskauf, Wohnungen im Quellenpark und Kombibad zum Abschluss gebracht. Wie wichtig sind dabei externe Helfer?Minkel: Solch ein Projekt wie das Kombibad kann man nicht ohne Fachfirma bewältigen. Da haben wir mit Josef Wund den allerbesten Fachmann, den man sich vorstellen kann. Dass das Gebäude für das neue Rathaus zum Verkauf ansteht, darauf hat mich mein Freund Rüdiger Wiechers hingewiesen. Den Verkauf haben wir innerhalb einer halben Stunde verhandelt. Was den Wohnungsbau anbelangt, habe ich den Bau von 1000 Häusern und Wohnungen zu verantworten. Dieses Feld ist den Stadtwerken und mir nicht fremd, ich habe Klaus Rotter als technischen Leiter an meiner Seite.Wie gehen Sie solche Projekte an? Wie wichtig ist die persönliche Ebene? Muss die Chemie zwischen Ihnen und dem Investor stimmen, oder geht es rein nach der Papierform?Minkel: Man kann sich die Partner nicht immer aussuchen, aber man muss sehen, dass es zu einer guten Arbeitsebene kommt. Es gibt Projekte, die völlig auf private Rechnung durchgeführt werden. Da haben wir als Stadt die Aufgabe, das passende Grundstück zu finden und das Baurecht zu gewährleisten, ansonsten macht der Investor alles selbst. Für das Badprojekt aber hat es eine europäische Ausschreibung gegeben. So sind wir an Investor Wund gekommen.Wird bei den Millionenaufträgen hinter den Kulissen mit harten Bandagen gekämpft?