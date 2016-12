Noch sind zwei Gleise für die S 6. Die Bahn will bereits im kommenden Herbst mit dem Ausbau starten. (Archivfoto: pe)

Wie Sprecher Michael Hub mitteilt, hätten sich zahlreiche Anwohner an sein Aktionsbündnis gewandt und uns nicht nur die Schreiben den Bahn-Anwälte vorgelegt, sondern auch von den Gesprächen berichtet, in denen auch eine mögliche Enteignung angekündigt worden sei. Er rät Grundstücksbesitzern dazu, die Schreiben der Bahn zu ignorieren. »Keine Angst, die Bahn kann Sie nicht enteignen.« Ein solches Verfahren könne nur vom Regierungspräsidium eingeleitet und entschieden werden. Erst dann werde über Rechtmäßigkeit und eine mögliche Entschädigung verhandelt.Der Initiative sei kein Fall bekannt, in dem die angekündigte Enteignung bereits eingeleitet worden sei. »Und das obwohl die Bahn dies bereits seit Monaten kolportieren lässt.« »Ba(h)nane« bietet den Anliegern nun Sprechstunden an, in denen sie sich »neutral über die Hintergründe informieren« könnten. Auch werde der Werdegang eines Enteignungsverfahrens erläutert. Infos gibt es unter info@bahnane.net. Die Initiative warnt seit Jahren vor einem Ausbau des Güterzugverkehrs. Die Entlastung für die S 6, die nach dem Ausbau im 15-Minuten-Takt fahren soll, sei nur vorgeschoben.