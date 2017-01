Programmchefin Gesine Otto in ihrem zweiten Zuhause: der Bad Vilbeler Alten Mühle. 180 Zuschauer finden im Saal unten und auf der Empore Platz. (Foto: ach) © Antje Christ. Grunenberg-Heuer

Das ist sicher auch einer der Gründe, weshalb die Künstler immer wieder gerne in die Alte Mühle kommen – auch wenn sie inzwischen berühmt sind und größere Säle locker füllen. Ein zweiter Grund ist das Publikum: Dieses wurde von den Künstlern der Kabarett-Bundesliga kürzlich zum zweitbesten im Bundesgebiet gekürt – nach dem im Renitenztheater in Stuttgart. Für Otto ist das Feedback des Publikums wichtig. Sie kommt in den Pausen der Vorstellungen mit den Gästen ins Gespräch, um, wie sie sagt, »ein Gefühl für das Publikum zu bekommen«. Dabei wird der ein oder andere Programmwunsch an sie herangetragen. Viele sind Stammgäste, je nach Veranstaltungsart. Anders sei es beispielsweise bei Abdelkarim gewesen: »Er hatte ein komplett anderes Publikum.« Und zu Bodo Wartke seien sogar Fans aus dem Allgäu angereist. Otto freut sich über frenetischen Applaus bei den Vorstellungen, wird aber auch hellhörig, wenn das Feedback der Zuschauer nur ein höfliches Klatschen ist.Die Alte Mühle verfügt über 180 Plätze, maximal können schon mal 193 Stühle gestellt werden. Der Etat für das Jahresproramm beläuft sich auf 90 000 Euro. Otto sagt, dass die Stammgäste sich etwas umstellen müssten, es würden demnächst seltener berühmte Kabarettisten wie Puffpaff, Wartke oder Ebert kommen, sie seien der Mühle quasi entwachsen. Dafür aber könnten die Besucher mit anderem Sehens- und Hörenswertem rechnen. Ab 22. Januar startet das von Otto zusammengestellte Programm. Um den Mix zu arrangieren, hat sich die Programm-Macherin umfassend auf dem Künstlermarkt umgesehen, war beispielsweise auf der Freiburger Kulturbörse, bei den Steinauer Puppenspieltagen, sah Kabarett im Fernsehen, auf Bühnen und im Netz. Ihr Interesse ist genreübergreifend. Kabarett sei zwar nach wie vor populär, aber die Konkurrenz in Frankfurt und im Umkreis sei groß, und sie wolle deshalb das Mühlen-Angebot breiter aufstellen.»Ich lege den Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Musik als meine Vorgängerin, daher komme ich ja auch«, sagt Otto, die historische Musikwissenschaft studiert hat, weswegen ihr, wie sie es formuliert, »die Ideen für Konzerte zufließen«. »Auf eine Sache bin ich besonders stolz: Das Aris Quartett aus Frankfurt wird in der Mühle spielen.« Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat. Die vier jungen preisgekrönten Musiker stünden am Beginn einer großen Karriere und seien »auf dem Weg in den Streichquartett-Olymp«. Die Alte Mühle sei dem Veranstaltungsring des Deutschen Musikrats beigetreten, weswegen es künftig einmal im Jahr ein Konzert junger Nachwuchsmusiker geben werde.Zudem werde Musik-Comedy geboten mit dem Trio »Bidla Buh«. Poetry sei im Mai ein Schwerpunkt, dann komme Lars Ruppel. Gerne wolle sie auch ein jüngeres Publikum ansprechen, sagt Otto. Etablieren möchte sie zudem das Genre »Figurentheater« für Erwachsene. 2018 werde ein Schattentheater gastieren. Zudem ist die Mühle wieder Spielstätte beim Theaterfestival für Kinder und Jugendliche, »Starke Stücke«. Und es gibt ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm.