Einige Stände stehen wieder in der Alicestraße, wo 2002 die Erfolgsgeschichte des Wochenmarkts begonnen hat. (Fotos: Nici Merz) © Nicole Merz

Mit der Unterzeichnung rechnet Hans-Jürgen Braunsdorff vom Vorstand des Marktorganisators, dem Landesverband für Markthandel und Schausteller Hessen, in dieser Woche. Vertragspartner ist der Eigentümer des Kurparkplazas an der Kurstraße, dessen Gelände auch in Zukunft benötigt wird, um die Erweiterung hinzubekommen. »Ich gehe davon aus, dass die Einigung bald über die Bühne geht«, sagt Braunsdorff.Nach wie vor herrsche große Nachfrage für den Standort Bad Nauheim. »Es gibt eine Warteliste, aber es macht beispielsweise keinen Sinn, einen fünften Metzger hierher zu holen«, sagt das Vorstandsmitglied. Die große Lücke, die derzeit zwischen den Ständen klafft, erklärt er mit der Urlaubszeit und der Tatsache, dass die neuen Händler noch nicht alle da sind. Zudem sorgen winterliche Wetterkapriolen wie am Dienstag dafür, dass einige Anbieter, die lange Anfahrtswege haben, lieber zu Hause bleiben.Braunsdorff zufolge wurden bereits Verträge mit einem Imker und einem Blumenhändler unterschrieben, denen Standplätze zugeteilt worden seien. Auch kommen ein Stand mit schlesischen Spezialitäten und ein weiterer Feinkosthändler hinzu. Auf der Internet-Seite des Landesverbandes für Markthandel werden Essige und Öle, Spreewald-Gurken, Sauerkraut oder Bio-Müsli als zusätzliche Neuerungen genannt. Braunsdorff: »Wenn mit dem Plaza-Eigentümer alles endgültig geklärt ist, können die übrigen Verträge mit den Händlern unterzeichnet werden.«Mehr Platz benötigt der Veranstalter auch deshalb, weil einige Anbieter ihre Ware künftig an beiden Tagen in Bad Nauheim verkaufen möchten. Das gilt etwa für einen Bäcker und den Weinhändler. Statt gut 30 sind es künftig mehr als 40 Direktvermarkter, die sich auf die beiden Tage verteilen. Nach der Urlaubszeit werden nach Angaben des Vorstandsmitglieds die Feinarbeiten beginnen. Dabei geht es nicht zuletzt um die genaue Anordnung der Stände. Es soll darauf geachtet werden, dass an allen Stellen in der Fußgängerzone genügend Platz bleibt, um die Durchfahrt von Feuerwehrfahrzeugen und Krankenwagen gewährleisten zu können. »Anfang März werden wir wieder mit einem weitgehend lückenlosen Wochenmarkt aufwarten. Der Bad Nauheimer Markt bleibt der größte und vielseitigste in der Wetterau«, betont Braunsdorff.