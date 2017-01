Zukunftsmusik: So stellen sich Windpark-Kritiker den Blick übers Steinfurther Neubaugebiet »Mörler Grund« auf fünf Windräder vor. © Red

Im Frühjahr 2016 hatte der Konzern ökologische Gutachten in Auftrag gegeben, um das Areal in Sachen Artenschutz, Schall und Schattenwurf prüfen zu lassen. Erste Ergebnisse liegen vor. »Hieraus lässt sich ablesen, dass der von uns geplante Standort hinsichtlich Artenschutz generell realisierbar ist«, heißt es auf der EnBW-Website. Ähnlich optimistisch äußert sich Konzernsprecherin Eggstein bezüglich Schall und Schatten. Aufgrund der großen Abstände und des ebenen Geländes sei die Beeinträchtigung umliegender Gemeinden im Vergleich zu anderen Windkraftanlagen gering. Wie Karten zu Schall- und Schattenwurf-Berechnungen zeigen, wären in erster Linie Bewohner des Wölfersheimer Wegs und der Straße Im Rosental in Wisselsheim betroffen. Ob das einer Verwirklichung des Projekts im Wege steht, hat das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt zu entscheiden, das für die Genehmigung verantwortlich ist. Wann der Investor einen entsprechenden Antrag stellen wird, lässt Eggstein offen, mit dem Bau des Windparks sei frühestens in zwei Jahren zu rechnen.Eine viel höhere Hürde für den Energiekonzern dürfte das Bundesamt für Flugsicherung sein. Das vom Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main geplante Windkraftvorranggebiet 10502 liegt nämlich gerade noch im 15-Kilometer-Radius um das »Drehfunkfeuer« der Flugsicherung. Das gilt auch für den Winterstein. Dort dürfen deshalb keine Windräder gebaut werden. Wie das RP kürzlich angekündigt hat, werde der Antrag eines Investors abgelehnt, weil das Bundesamt sein Veto eingelegt habe. Diese Entscheidung und ihre Auswirkung auf die Realisierungschancen des Windparks Bad Nauheim kommentiert Eggstein nicht. Sie kenne die Gründe für den Beschluss nicht genau.Umstritten ist, ob am Standort zwischen Bad Nauheim und Wölfersheim ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Der Bau von drei Windrädern dürfte 10 bis 12 Millionen Euro kosten. Der Konzern gibt die Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit 6 Metern pro Sekunde an. Es sollen Anlagen zum Einsatz kommen, die laut Hersteller besonders gut für schwache Winde geeignet sind. Nach Angaben von Windpark-Kritikern kann ein Investor dagegen erst ab einer Windgeschwindigkeit von 6,8 m/s Geld verdienen.Die Bürgerinitiative Gegenwind Wetterau hofft auf ein Scheitern der Pläne und bezweifelt die Aufrichtigkeit der Investoren. Während EnBW vor vier Wochen gegenüber der WZ noch von einer »sehr frühen Phase der Projektentwicklung« gesprochen habe, sei der Konzern inzwischen auf »dem besten Weg, das ›Industriegebiet Windpark Bad Nauheim» ins Genehmigungsverfahren zu überführen«. Auf der BI-Website wird Eigentümern der Flächen zwischen Bad Nauheim und Wölfersheim Vorsicht beim Abschluss von Pachtverträgen empfohlen. Wenn solche Anlagen in wirtschaftliche Schieflage gerieten oder der spätere Rückbau teurer als erwartet werde, könnten unter Umständen auch Grundbesitzer in Haftung genommen werden.EnBW hat sich bereits Flächen gesichert, weitere Gespräche sind im Gange. Welche Rolle die Bad Nauheimer Alphasol GmbH bei dem Projekt genau spielt, bleibt im Dunkeln. Die Firma hat zwar erstmals auf eine von vielen WZ-Anfragen geantwortet, aber keine Angaben gemacht. Laut EnBW unterstützt der Partner bei Gesprächen mit lokalen Akteuren. Außen vor ist die Stadt Bad Nauheim. Bürgermeister Armin Häuser hat keinen Kontakt zu den Investoren.