Wenn Schluss ist, geht’s weiter

Samira Bothe © Christoph Agel

Samira Bothe: Es ist ein Trend, dass Menschen nach 25 Ehejahren kommen, wenn sie das »Schlimmste« im Leben schon hinter sich haben. Oder auch in den ersten Ehejahren, wenn die Kinder klein und die Belastungen groß sind.Steigt nach Weihnachten, dem Fest der Liebe, die Zahl der Trennungen?Bothe: Früher kamen viele Klienten im November zu mir, im Dezember war es dann ruhiger, und im Januar ging es wieder los. Mittlerweile kommen viele im November und Dezember, die noch in diesem Jahr das formale Ende der Ehe herbeiführen wollen – oder auch nach einer Mediation fragen, um gut auseinander gehen zu können.In welchem Zustand kommen die Klienten zu Ihnen?Bothe: Das ist ganz unterschiedlich. Mindestvoraussetzung für eine Scheidung ist ein Trennungsjahr, da ist das Ende der Beziehung also schon eine Zeit lang her. Es gibt aber auch Menschen, die mich in der Akutphase aufsuchen, wenn sie die räumliche Trennung gerade hinter sich haben.Gibt es eigentlich zwischen dem Auftreten von Männern und Frauen einen Unterschied, wenn es um das Thema Scheidung geht?Bothe: Die meisten Männer fassen sich eher kürzer und man muss nachfragen, was die Hintergründe sind.Wie gehen Sie mit den Emotionen Ihrer Klienten um?Bothe: Die Menschen bemühen sich, sachlich zu sein. Es fließen auch mal Tränen, das muss man tolerieren. Für viele ist es ein ganz schwerer Schritt, zum Anwalt zu gehen.