Mit 55 Beschäftigten ist die Simpson Strong-Tie GmbH im Jahre 2013 nach Bad Nauheim umgesiedelt. (Fotos: Nici Merz) © Nicole Merz

»Bad Nauheim hat nicht vom Zuzug großer Firmen profitiert. Für das Mehr an Arbeitsplätzen zeichnen in erster Linien Unternehmen verantwortlich, die seit längerer Zeit hier ansässig sind und ihre Stellenzahl erhöht haben«, sagt Jürgen Patscha, als Fachbereichsleiter Stadtentwicklung auch verantwortlich für die Wirtschaftsförderung. An erster Stelle nennt er den IT- und Logistikspezialisten Inconso, der seit 2011 etwa 100 neue Arbeitsplätze geschaffen habe. Neben einigen neuen Märkten wie Fressnapf, Norma oder Kik hat sich die Simpson Strong-Tie GmbH 2013 in der Kurstadt niedergelassen. Im Gewerbegebiet In den Langen Morgen produzieren rund 55 Leute in erster Linie Holzverbinder.Dieser Neuzugang ist eher untypisch für Bad Nauheim. Wie das »Monitoring« des Verbandes belegt, gibt es in der Kurstadt kaum Industriearbeitsplätze, in erster Linie geht es um alle Arten von Dienstleistungen. Die Firmen dieser Sparte bieten 91,3 Prozent aller Arbeitsplätze an, wobei die Gesundheitssparte naturgemäß mit weitem Abstand an der Spitze liegt.»Ein tolles Ergebnis, das für kontinuierliches Wachstum in der Breite steht. Die 16,1 Prozent können sich wirklich sehen lassen, vor allem wenn man das Resultat einer vergleichbaren Stadt wie Friedberg betrachtet, wo die Arbeitsplatz-Zahl nur um 2,1 Prozent zugelegt hat«, erklärt der Fachbereichsleiter. Gleichwohl hat Friedberg nach wie vor ein größeres Stellenangebot. Dort gab es Ende 2015 11 653 Jobs, was 417 Stellen pro 1000 Einwohner entspricht. In der Nachbarstadt sind es 349 Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner. Friedberg (1092) und Bad Nauheim (884) haben die höchste Zahl an Arbeitslosen im Kreisgebiet.