Vermisste Patientin taucht wohlbehalten auf

Die umfangreiche Suche in und um die Klinik herum im Stadtgebiet von Bad Nauheim brachte zunächst keinen Erfolg. Auch eine Fahndung mit Hilfe der Öffentlichkeit über Rundfunk-Warnmeldungen brachte keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Patientin. Erfolg hatte die Polizei dann aber schließlich am Abend in einer anderen Klinik in Bad Nauheim. Dort wurde die Vermisste wohlbehalten aufgefunden. Sie hatte sich offenbar nach einem Spaziergang in der Klinik geirrt.