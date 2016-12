Mit dieser Fotomontage warnt die BI Gegenwind vor dem Bau von Windrädern östlich von Bad Nauheim. Zu sehen ist der Blick vom Johannisberg auf sechs Anlagen, tatsächlich planen die potenziellen Investoren aber höchstens drei. (Foto: BI/Grafik: WZ) © pv

Seit 2013, als der erste Entwurf für den »sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien« vom Regierungspräsidium (RP) Darmstadt und dem Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main veröffentlicht worden ist, interessiert sich ein potenzielles Investoren-Duo für die Fläche im Osten der Kurstadt. Damals nahm die Bad Nauheimer Alphasol GmbH Kontakt mit dem RP auf. »Es ging seinerzeit allerdings nur um allgemeine Fragen zum Verfahren, nicht um konkrete Flächen«, erklärt RP-Pressesprecherin Nicole Ohly-Müller. Ein Genehmigungsantrag sei nicht gestellt worden. Trotzdem trieb Alphasol in Kooperation mit ihrem Partner, der Stuttgarter EnBW Windkraftprojekte GmbH, die Pläne voran.Während die Alphasol-Chefetage trotz mehrfacher Anfrage keine Auskünfte gibt, zeigt sich EnBW-Konzernsprecherin Friederike Eggstein auskunftsfreudiger. Nicht sechs, wie von »Gegenwind« behauptet, sondern bis zu drei Windenenergieanlagen könnten in dem Gebiet entstehen. »Derzeit befinden wir uns in einer sehr frühen Phase der Projektentwicklung«, lässt Eggstein wissen. Trotzdem haben sich die potenziellen Investoren bereits Flächen gesichert. »Weitere Gespräche mit Grundstückseigentümern sind geplant.« Das Genehmigungsverfahren, in dessen Verlauf der Standort unter allen möglichen Gesichtspunkten geprüft wird, hat noch nicht begonnen. Nach Auskunft von Eggstein ist mit dem Windrad-Bau frühestens in zwei Jahren zu rechnen.RP und Regionalverband bemühen sich seit Jahren darum, die Planung von Windenergieanlagen auf ein sicheres Fundament zu stellen. Dazu dient der »sachliche Teilplan Erneuerbare Energien«, der Vorrangflächen zur Windenergie-Nutzung in Südhessen enthält. Der neue Entwurf dieses Plans wurde von der Verbandskammer am Mittwoch beschlossen und wird jetzt offengelegt. Er beinhaltet deutliche Veränderungen gegenüber der alten Version aus dem Jahr 2013. So sind aus der 868 Hektar umfassenden Vorrangfläche im Raum Bad Nauheim/Wölfersheim/Rockenberg/Münzenberg (Nummer 10500) zwei kleinere mögliche Standorte für Windräder mit zusammen nur 270 Hektar geworden. Der eine liegt bei Wohnbach (10501), wo ein Unternehmen aus Hannover gegen den Widerstand der Gemeinde beim RP die Errichtung von vier Windrädern beantragt hat. Die zweite kleine Vorrangfläche (10502) ist östlich von Rödgen und Wisselsheim zu finden. Dafür interessiert sich das Duo Alphasol/EnBW.Zusammengeschmolzen ist die riesige Vorrangfläche 10050 aufgrund zahlreicher Einwände, die in den letzten Jahren von Gemeinden und Bürgern vorgebracht worden sind. Der nördliche Teil wurde gestrichen, um die »landschaftsbildprägende Burg Münzenberg« nicht zu beeinträchtigen. Ebenfalls verzichtet wird auf Flächen östlich von Rockenberg, Oppershofen und Steinfurth. Dort sollen Brutgebiete von Rot- und Schwarzmilan geschützt werden. Außerdem wird eine »Umfassung« von Steinfurth und Södel durch Windräder verhindert. In Kraft treten wird der »sachliche Teilplan Erneuerbare Energien« vermutlich 2018. Dann dürfen nur noch in diesen Vorrangflächen Windenergieanlagen gebaut werden. Bis dahin haben Unternehmen theoretisch freie Hand, auch in anderen Gebieten zu investieren.