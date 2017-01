Ungeleerte Tonnen im Sackgebiet

In die Ecke gedrängt: Die Gelben Tonnen in manchen Haushalten von Nieder-Mörlen haben möglicherweise ausgedient. (Foto: Bernd Klühs) © Bernd Kluehs

War es auch, allerdings wurden die Gelben Tonnen nur bis zum Spätherbst vergangenen Jahres regelmäßig geleert. Plötzlich blieben die Behälter ungeleert am Straßenrand stehen. Als sie angesprochen wurden, erklärten sich Remondis-Mitarbeiter immerhin bereit, die Tonnen per Hand hochzuhieven und in den Lkw zu entleeren. Ab dem nächsten Abfuhrtermin war es damit dann auch vorbei. Wie die Müllmänner nach Angaben des verärgerten Anwohners erklärt haben, seien Fahrzeuge ohne Hebetechnik für Tonnen eingesetzt worden. Vorschriften der Berufsgenossenschaft untersagten es den Arbeitern, die Behälter selbst anzuheben.»Der Entsorger teilte uns am Telefon mit, dass die Gelben Tonnen überhaupt nicht mehr geleert würden. Man sei hierzu auch gar nicht verpflichtet«, erklärt der Nieder-Mörlener. Mit der Stadt Bad Nauheim habe Remondis lediglich vertraglich vereinbart, Gelbe Säcke abzuholen. Das Leeren der Tonnen sei quasi ein Extraservice gewesen. Für betroffene Bürger ist diese Argumentation vorgeschoben und nicht nachvollziebar, zumal die Leerung einige Jahre lang problemlos funktioniert habe. »Wir haben die Gelben Tonnen selbst angeschafft. Was sollen die Hauseigentümer jetzt damit machen?« Hilfe erhoffen sich die Betroffenen vom Rathaus.Die Stadt ist allerdings beim Dualen System Deutschland außen vor. Dieser Zusammenschluss kümmert sich um den »Grünen-Punkt«-Abfall, schreibt die Entsorgungsleistung aus und beauftragt damit Privatunternehmen. In diesem Fall die Firma Remondis mit Niederlassung in Büdingen. Deren Fuhrparkleiterin Melanie Dietz schildert den Sachverhalt im Gespräch mit der WZ etwas anders als die Müllmänner. »Prinzipiell ist die Wetterau Sackgebiet. Wenn es organisatorisch möglich ist, werden auch Tonnen geleert«, sagt sie.In den letzten Wochen seien Probleme mit dem Fuhrpark aufgetreten. Bei der Einteilung der Lkw mit Hebevorrichtung für Tonnen hat nach Aussage von Dietz im Kreisgebiet immer die Abfuhr von Rest- und Biomüll sowie Altpapier Vorrang. Nur wenn weitere Fahrzeuge dieser Art frei seien, könnten sie für die Entsorgung von Verpackungsmüll eingesetzt werden. Ansonsten müsse auf Sperrmüll-Laster zurückgegriffen werden, die zwar auch eine Hebevorrichtung hätten – aber nur für Container.