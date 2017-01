Eine Rutschpartie endet an einem Haus in Bad Nauheim. (Foto: pob)

Im Folgenden einige Beispiele von Unfällen in der Wetterau: Die B 275 zwischen Hirzenhain und Lißberg musste zwischen 7.15 und 10 Uhr gesperrt werden, nachdem sich unmittelbar hintereinander mindestens drei Unfälle ereignet hatten und ein Lkw auf der glatten Fahrbahn nicht mehr weiter kam. Verletzt wurde niemand. Alleine in Büdingen-Orleshausen nahmen die Beamten am Montagmorgen sieben Unfälle auf. Ein anderes Beispiel war eine Situation zwischen Dauernheim und Geiß-Nidda: Dort zog ein Landwirt mit seinem Traktor ein Auto aus dem Graben, nachdem der Wagen auf glatter Fahrbahn weggerutscht war und einen Leitpfosten überfahren hatte. Der Fahrer blieb unverletzt. »Die Lage auf den Straßen rund um Büdingen hat sich inzwischen entspannt. Trotz allem werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, weiter vorsichtig zu fahren«, heißt es in der Polizeimeldung.Im Bad Nauheimer Adlerweg ist ein 19-jähriger Rosbacher am Samstag mit seinem Mercedes wegen der Eisglätte um 22.15 Uhr ins Rutschen geraten. Der Wagen streifte einen Baum, fuhr in einen Vorgarten und blieb an der Treppe zum Hauseingang stehen. Verletzt wurde niemand, laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.Am Sonntag um 18.45 Uhr rutschte einem Fußgänger in der Auguste-Viktoria-Straße in Bad Nauheim der Kinderwagen weg, stieß gegen einen geparkten Seat und verursachte an der Beifahrertür einen Schaden rund 150 Euro. Verletzt wurde niemand.Auf der Kreisstraße 17 zwischen Ostheim und Butzbach-Fauerbach kam eine 18-jährige Butzbacherin am Samstag um 21.20 Uhr von der glatten Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Peugeot musste abgeschleppt werden. In der Nacht auf Montag um 1.10 Uhr endete die Fahrt einer 41-jährigen Ranstädterin mit ihrem Opel an einer Gartenmauer in der Wetterauer Straße in Ranstadt. Auch dieser Unfall hatte mit Glätte zu tun. Die Fahrerin blieb unverletzt.Die Polizei warnt auch vor der Gefahr von Eis, das von Lastwagen herunterfallen kann. Es sei wichtig, vor der Fahrt die Fahrzeuge von Schnee und Eis zu befreien. Einen Fall gab es am Montag um 4.30 Uhr auf der A 5: Ein 29-jähriger Hungener fuhr mit seinem VW Multivan in Richtung Süden. Als er sich auf der mittleren Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg befand, löste sich vom Dach eines Sattelaufliegers rechts neben ihm eine Eisplatte. Sie schleuderte gegen die Front des Multivan. Glücklicherweise wurde der Hungener nicht verletzt. Der Lkw-Fahrer bekam vermutlich nichts mit und fuhr weiter in Richtung Süden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0 60 33/99 30