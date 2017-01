Es ist erst ein kleiner Teil der Spenden, die Noura und Yasmina Emaldani und Aurora Semret (v. l.) bereits bekommen haben. Überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft sind sie aber schon jetzt. © Nicole Merz

Als ich im Krankenhaus lag, dachte ich: Wir haben nichts mehr und stehen jetzt auf der Straße«, sagt Noura Elmadani, »dass uns jetzt so viele Menschen helfen wollen, hätte ich niemals gedacht.« Immer wieder schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen, während die Kinder durch die noch fast leere Wohnung flitzen und zeigen, was sie schon geschenkt bekommen haben: Yasmina hat zum Beispiel einen Ranzen bekommen, denn am Montag geht ja die Schule wieder los. Lila ist er, mit Schmetterlingen und Feen drauf, die Neunjährige will ihn gar nicht mehr loslassen. Als sie erfährt, dass die Eltern ihrer Klassenkameraden sich gerade überlegen, wie sie ihrer Familie nach dem Brand helfen können, ist sie ganz aufgeregt: »Ehrlich? Die denken alle an mich?«, fragt sie. Ja, das tun sie. Und nicht nur die. Aus der ganzen Wetterau haben sich Menschen gemeldet, die helfen wollen.Tanja Link aus Butzbach weiß, was es bedeutet, wenn nach einem Brand alles zerstört ist. In ihrer eigenen Familie gab es schon einmal einen solchen Fall. Sie erinnert sich daran, dass ihre Neffen zwar schnell viele Klamotten geschenkt bekamen, aber: »Das waren zum großen Teil Sachen, die nicht gepasst oder ihnen nicht gefallen haben. Das hat mir damals so Leid getan.« Darum hat sie sich etwas anderes überlegt: Sie möchte mit den beiden Familien einkaufen gehen. »Damit sie, wenn sie nächste Woche in die Schule gehen, etwas haben, worüber sie sich richtig freuen können.« Auch ein Herr aus Bad Nauheim hat angeboten, mit der Familie im Kaufhaus Weyrauch Unterwäsche, Hygieneartikel und warme Wintersachen einzukaufen.Ein Schlafsofa, Decken, Winterstiefel, Playmobil – die Bandbreite der Dinge, die die WZ-Leser von Karben bis Ober-Mörlen den Familien Emaldani und Semret spenden möchten, ist riesig. Auch zahlreiche Menschen, die Geld spenden möchten, meldeten sich in der WZ-Redaktion, das Telefon läutete am laufenden Band. Dabei stellte sich dann erst mal die Frage: Wie organisiert man so viele Hilfsangebote eigentlich?Ein Spendenkonto zu eröffnen ist gar nicht so leicht. Bernd Kunzelmann von der Sparkasse Oberhessen erklärte am Mittwoch: »Wir würden gerne helfen, allerdings können wir als Sparkasse nicht einfach so ein Spendenkonto einrichten.« Auch eine Privatperson könne das so kurzfristig nicht ohne Weiteres tun. Seine Idee: Ein gemeinnütziger Verein kann helfen. So war unter anderem Stefan Kelm von Caritas in Friedberg bemüht, eine Kontoeinrichtung in die Wege zu leiten. Erfolg hatte dann schließlich die Stadt Bad Nauheim, die sich auf WZ-Anfrage kümmerte. Am Freitag verkündete die Erste Stadträtin Brigitta Nell-Düvel: Über den Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes konnte ein Spendenkonto eingerichtet werden. Nell-Düvel bedankte sich beim DRK für die »schnelle unbürokratische Hilfe«. Auch, dass die Emaldanis und die Semrets inzwischen beide in Wohnungen der Wobau unterkommen konnten, haben sie der Unterstützung der Stadt zu verdanken.