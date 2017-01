Seniorin fällt beinahe auf »alte Bekannte« rein

Die hochbetagte Bad Nauheimerin machte sich also auf den Weg zu ihrer Bank und hob mehrere tausend Euro gab. Zusammen mit ihren Ersparnissen zu Hause hätte sie dann 7000 Euro für die Freundin gehabt, die versprochen hatte später das Geld abzuholen. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass es dazu nicht gekommen ist. Er erkannte den versuchten Betrug, verhinderte das Abheben des Geldes und informierte die Polizei. Diese begleitete die Seniorin nach Hause. Die falsche »Alte Bekannte« meldete sich noch einmal, erkannte aber offenbar in dem Gespräch, dass sie aufgeflogen war und ließ seither nichts mehr von sich hören. Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon und behielt ihre Ersparnisse.»Immer wieder versuchen Betrüger ihr Glück. Die beste Chance, sie zu enttarnen, ist es, gut informiert zu sein. Die Masche und die Ausreden sind immer anders, aber die Art und Weise immer gleich. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Anrufer, an Namen und weitergehende Informationen zu gelangen und so eine Vertraulichkeit aufzubauen«, heißt es in der Polizeimeldung.Darin wird gewarnt: »Geben Sie niemals Wertsachen oder Daten an Ihnen unbekannte Personen weiter. Zudem sollten Sie überprüfen, ob es für Sie Sinn macht, eine neue Telefonnummer zu beantragen und diese nicht mehr in öffentlichen Verzeichnissen eintragen zu lassen. Betrüger suchen gezielt in Telefonbüchern nach Namen, die auf ältere Bürgerinnen und Bürger schließen lassen, und rufen diese an.«Die Bitte der Polizei richtet sich vor allem an Angehörige und Bekannte von Senioren. »Informieren Sie, klären Sie auf, beraten Sie. Vor allem aber stellen Sie sich als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung und bitten um Kontaktaufnahme unter einer hinterlegten Telefonnummer oder persönlich, wenn es zu verdächtigen Anrufen oder Besuchen kommt. Weisen Sie zudem darauf hin, dass die Polizei jederzeit, auch unter der Notrufnummer, als Ansprechpartner zur Verfügung steht.«