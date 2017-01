»Dem Himmel sei Dank«: Günter Neubauer (hier mit Brigitta Gebauer) richtet den Blick nach oben, denn die Außen- und Innensanierung der Reinhardskirche ist so gut wie abgeschlossen. © Bernd Kluehs

Der Verein, der zwar Bauherr, aber nicht Eigentümer der Kirche ist, hat eine Vereinbarung mit verschiedenen Institutionen: Wenn die privaten Initiatoren 25 Prozent der Bausumme aufbringen, steuern Landesamt für Denkmalpflege, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Wetteraukreis und Stadt den Rest bei. »Die wahren Kosten waren nicht abzusehen. Das begann beim ersten Bauabschnitt, dem Dach, wo weit mehr Balken ausgetauscht werden mussten als angenommen«, berichtet Gebauer. Je höher die Gesamtsumme desto größer der Eigenanteil, der mithilfe von Spenden und Eintrittsgeldern geschultert werden musste. So gingen die Jahre ins Land, weil der 25-Mitglieder-Verein einfach nicht genug Geld zusammenbringen konnte.Zudem sahen sich Neubauer, Gebauer & Co mit mehreren Behörden konfrontiert. »Jede Kalkulation, jeder Auftrag, jede Rechnung wurde fünffach geprüft«, beschreibt Vorsitzender Neubauer den bürokratischen Aufwand, der die Mitglieder stark belastete. Während die Stadt ihre Zuschüsse stets schnell bewilligt habe, sei die Kooperation mit anderen Geldgebern nicht so einfach gewesen. Das galt vor allem fürs Land: Erst wenn bezahlte Rechnungen vorlagen, überwies Wiesbaden seinen Anteil. Der Verein musste also nicht nur Eigenmittel aufbringen, sondern auch vorfinanzieren. Teilweise ging das nur, weil Mitglieder Privatkredite aufnahmen. War endlich das Geld für den nächsten Bauabschnitt vorhanden, standen die Firmen nicht immer sofort zur Verfügung.»Trotz dieser Mühen haben wir nie ans Aufgeben gedacht. Dieser Herausforderung haben wir uns mit Freude gestellt, hofften allerdings, dass es deutlich schneller geht«, sagt 2. Vorsitzende Gebauer. Mit der Spendenakquise war es für die fünf aktiven Mitglieder nicht getan. Zu allen Öffnungszeiten muss jemand anwesend sein. Wenn die Bauarbeiten wieder ein Stück vorangetrieben wurden, stellte der Vereine eine Aufsichtsperson.2003 plante der Förderverein die Sanierung des heruntergekommenen Gebäudes. »Damals mussten wir ein Netz spannen, damit die Leute nicht von Brocken getroffen wurden, die vom Gewölbe herunterfielen«, blickt Neubauer zurück. Alles musste erneuert werden – Dach, Fassade, Innenwände, Fenster, Elektrik, Heizung, Wasser- und Gasleitungen. Mehr als 25 Unternehmen waren in der Kirche zugange, darunter hochspezialisierte Restauratoren und Holzbildhauer. Nur der Fußbodenbelag, der in der 80er Jahren erneuert worden war, blieb erhalten. Eine Menge Geld verschlangen vor allem die aus Kathedralglas gefertigten Fenster und die Restauration der berühmten Ikonostase aus dem russischen Kloster Sarow. An den Ikonen, die 2013 ausgebaut worden waren, wird nach wie vor gearbeitet. Gebauer: »Das Ergebnis wird phantastisch. Schon nach der Reinigung machen die Einzelteile den Eindruck, als ob ein Licht angegangen wäre.« Um die Ikonostase vor Sonnenstrahlen zu schützen, mussten vor den Südseite-Fenstern Rollos angebracht werden. Zudem werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit künftig genau reguliert. Mit einer Rückkehr der Ikonen ist im Frühjahr oder Sommer 2017 zu rechnen. Deren Restauration kostet 250 000 Euro, der Gesamtetat der Kirchensanierung umfasst knapp 1,6 Millionen. Im Herbst soll die Reinhardskirche neu geweiht werden.Neubauer und Gebauer sind froh, das Projekt endlich abschließen zu können. »Wir hoffen, das Ende noch zu überleben«, sagt Gebauer lächelnd. Tatsächlich sind die aktiven Mitglieder des Fördervereins nicht mehr die Jüngsten. Wenn das rundum sanierte Gebäude übergeben wird, dürfte sich der Klub auflösen, zumal Nachwuchs nicht in Sicht ist. Der Verein hinterlässt der Stadt, dem Eigentümer Bratswo (Bruderschaft des Hl. Fürsten Wladimir) und der orthodoxen Gemeinde ein Schmuckstück, das von Auswärtigen gerne besucht wird. Etwas mehr Interesse der Bad Nauheimer an der ältesten Kirche der Stadt würde sich Brigitta Gebauer wünschen.Die nächste einstündige Führung durch die Reinhardskirche beginnt am morgigen Dienstag (19 Uhr), die nächste Besichtigung ist am 8. Januar (14 - 16 Uhr) möglich.