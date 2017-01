Familie Elmadani (l.) wurde in letzter Sekunde von der Feuerwehr gerettet. Die Semrets, die zwei Stockwerke unter ihnen leben , konnten rechtzeitig aus dem brennenden Haus flüchten. (Foto: Nici Merz)

Elmadani rannte zur Wohnungstür. Als sie diese aufriss, der Schock: »Im ganzen Treppenhaus waren Flammen.« Ihr Mann habe Wasser holen, nach unten rennen wollen. Seine Frau hielt ihn ab. Die neunjährige Tochter Yasmina sah zu – und folgte ihrem ersten Impuls: »Ich bin zu meiner Schwester gerannt, sie ist erst ein Jahr alt, und habe sie hochgenommen und immer nur gerufen: ›Hilfe! Meine Schwester!’« Kurzerhand habe die Mutter die Mädchen geschnappt, sei zum Fenster am anderen Ende der Wohnung gerannt und habe ihre Köpfe nach draußen gehalten: »Damit sie atmen können. Wir haben kaum noch Luft gekriegt.« Die neunjährige Yasmina ergänzt: »Ich hatte solche Angst, ich dachte, ich falle in Ohnmacht, ich musste mich dauernd übergeben.« Während Familie Elmadani verharrte, hörten sie einen Schrei: »Feuer!«, rief eine Kinderstimme aus dem Treppenhaus.Der Schrei kam vom achtjährigen Lekon. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er im ersten Stock. Während er aus der Wohnung flüchtete, erinnerte er sich an etwas, das er in der Schule gelernt hatte: »Man soll so laut man kann Feuer rufen, damit alle Bescheid wissen.«

Blick ins Treppenhaus nach dem Brand in der Karlstraße. (Foto: ssa)

Während Familie Semret aus dem Haus fliehen konnte, saßen die Elmadanis im Dachgeschoss fest. »Die Feuerwehr war am Fenster und hat gerufen, dass sie nicht hochkommen mit der Drehleiter. Wir sollten warten.« Einige Minuten später das erlösende Geräusch: Es klopfte an der Tür – die Feuerwehr. Mit Atemmasken geschützt wurden die Elmadanis durch das Treppenhaus nach unten gebracht.