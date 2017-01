Fehlt eine Fahrbahnmarkierung? Armin Häuser (l.), Klaus Kreß und Linda Dönges vor dem Internet-Mängelmelder. © Nicole Merz

Die monatliche Sprechstunde hat sich zwar als ein Mittel des direkten Kontakts zwischen Bürger und Verwaltung bewährt, ist in Zeiten der digitalen Technik aber keine Ideallösung. Häuser machte deshalb den Vorschlag, eine n Internet-Mängelmelder einzuführen, der deutlich schnellere Reaktionszeiten ermöglicht. Seit Mitte November existiert diese Neuerung, um die 50 Missstände wurden seitdem ans Rathaus gemeldet.Linda Dönges ist zusammen mit ihrer Kollegin Kerstin von Massow so etwas wie der »Kummerkasten« der Stadtverwaltung. Sie sichten die Meldungen, geben den Bürgern per E-Mail eine unmittelbare Rückmeldung, informieren die zuständige Abteilung und kommunizieren am Schluss die Lösung des Problems – wenn es denn eine gibt. »Manchmal geht es auch um politische Fragen, über die eine Verwaltung nicht entscheiden kann. Zum Beispiel der Vorschlag, eine Einbahnstraße in beiden Richtungen für Radfahrer freizugeben«, berichtet Dönges.Gedacht ist der Mängelmelder eher für alltägliche Missstände, die gerne übersehen oder auf die lange Bank geschoben werden. Etwa die gebrochenen Gehwegplatten, die zur gefährlichen Stolperfalle werden können, das nicht beseitigte Laub auf dem Bürgersteig, von dem bei Regen Rutschgefahr ausgeht, oder die Biotonne, die nicht geleert wurde. Bei solchen Anfragen reagiert die Stadt meist sehr schnell. »Freitags ging die Meldung über ausgelaufenen Dieseltreibstoff in der Bergstraße ein, am Montag hat sich die Feuerwehr drum gekümmert«, erzählt Dönges. In der Regel dauere es vier bis fünf Tage, bis die defekte Straßenlaterne wieder intakt oder das umgefahrene Verkehrsschild ersetzt sei. Ab und an gehe es auch schneller.Die zuständigen Mitarbeiterinnen müssen manchmal mit »nicht zuständig« antworten, wenn es etwa um die Entsorgung des Verpackungsmülls geht. Misstrauische Bürger mögen das als Ausrede interpretieren. Dem wird durch ausführliche Erläuterungen entgegengewirkt samt Hinweis auf die verantwortliche Firma oder Behörde und deren Rufnummer. Der richtige Ton macht beim Mängelmelder die Musik – nach außen und innen. »Die Verwaltung hat Stellen gestrichen, die Dienstpläne der Mitarbeiter sind eng getaktet. Es wäre gelogen zu behaupten, dass jeder begeistert ist, wenn etwas außer der Reihe dazwischenkommt«, sagt Klaus Kreß, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. Seine Mitarbeiterin Linda Dönges muss in ihrer neuen Funktion manchmal Kollegen »auf die Füße treten«, wie sie zugibt. Dabei gilt es ebenso den richtigen Ton zu treffen wie beim Umgang mit Bürgern, deren Wünsche nicht in Erfüllung gehen, weil es das Gesetz nicht hergibt oder die lokale Politik eine andere Linie fährt. »Ehrlich und authentisch«, so wünscht sich Kreß die Kommunikation mit den Bad Nauheimern.Der Dienstleistungsgedanke muss nach Aussage von Häuser »in alle Köpfe rein«. In Bad Nauheim sei man diesbezüglich ein gutes Stück vorangekommen. Als Beispiel führt Kreß den städtischen Straßenmeister an, der den Mängelmelder sehr begrüße. Er selbst kann die Gemeindestraßen gar nicht alle ständig kontrollieren, ist auf Hinweise angewiesen. Den Bürger nicht als »Störfaktor« zu betrachten, sondern als wichtigen Tippgeber, ist aus Sicht des Bürgermeisters die richtige Herangehensweise, denn: »Der Mangel ist nicht da, weil ihn jemand meldet.«