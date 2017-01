Mit Strom auf der Straße – ein Pionier zieht Zwischenbilanz

Dieter Heier hat sich bereits sein zweites E-Auto angeschafft. Die Anzeigetafel an der Garage, zeigt, wie viel Kohlendioxid eingespart wurde. © Corinna Weigelt

Eine Energietafel an der Garage zeigt an, wie viel Leistung die Anlage auch an einem diesigen Wintermorgen produziert, wie hoch die Energieleistung und die CO2-Einsparung sind. 9500 Kilogramm Kohlendioxid hat Heier bereits vermieden. »Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl«, sagt der umweltbewusste Bürger. »Sonnenenergie erzeugen und etwas für die Umwelt tun, das ist eine doppelte Freude.«»Aufgetankt« wird in der Regel nur einmal pro Woche. Auf die Ladestation der Stadtwerke in der Tiefgarage der Kolonnaden hat er bislang verzichtet. »Die Stadtwerke haben mir kostenloses Aufladen angeboten, aber meine eigene Anlage reicht völlig aus.« Ein weiteres kostenfreies Angebot erhielt er auch von der Ovag in Friedberg. Überhaupt habe es nach dem ersten WZ-Bericht 2012 viel positive Resonanz gegeben. Heier erhielt Anrufe und beantwortete Fragen zur Elektromobilität und Fotovoltaiknutzung.»Ich fahre mit dem Auto auch problemlos nach Frankfurt oder Gießen und wieder zurück, und es bleibt eine Reserve von 50 Kilometern übrig«, erklärt er. Doch die Menschen zögerten noch, blieben skeptisch, befürchteten hohe Anschaffungskosten für ein E-Auto. Dabei habe sich der Preis bereits nach wenigen Jahren fast halbiert. »Mein erstes Auto hat noch 36 000 Euro gekostet, der neue Viertürer nun nur noch 19 000 Euro.«Sicherlich könne nicht jeder eine Fotovoltaikanlage installieren, sei es aus Kosten- oder Mietgründen. Heier plädiert daher für mehr Starkladestellen, die an zentralen Standorten positioniert werden sollten. »In der Zeit des Aufladens kann man bequem Mittagessen oder einkaufen.« Eine Ladestation solle frei von Parkgebühren bleiben. An einer Schnellladestation könne ein E-Auto nach einer Stunde zu fast 100 Prozent aufgeladen werden, die normale Ladedauer an einer 16-Ampere-Steckdose betrage für die gleiche Leistung sieben bis acht Stunden.Heier erhofft sich Anreize. »Kostenfreies Parken in der Innenstadt wäre so ein Anreiz, wenn auch nur für zwei Stunden, schließlich werden keine schädlichen Abgase in die Innenstadt transportiert.« Diesen Vorschlag habe er der Stadt Bad Nauheim unterbreitet. Dieser sei jedoch aus verwaltungstechnischen Gründen abgelehnt worden.