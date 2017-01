Wichtiger als die Maschine: Mitarbeiter der Waschstraße befreien das Auto vom groben Schmutz und erreichen mit Hochdruck jeden Winkel. (Foto: Engel) © Red

Das Ergebnis sei viel besser als das der Waschanlage an der Tanke, bekräftigt Börstler. Doch er schränkt schon wieder ein: »Die Qualität der Autowäsche steht und fällt nicht so sehr mit der tollsten Maschine, sondern mit den Mitarbeitern, die mit dem Hochdruckstrahl davor stehen.« Deshalb rät der Fachmann: »Lassen Sie dort waschen, wo die Vorarbeiten manuell erledigt werden.« Denn nur fähiges Personal kenne bei jedem Auto die Stellen, an die selbst die besten Bürsten nicht kämen. In die Ecken rund ums Nummernschild beispielsweise, hinter die Spiegel, in die Mulden der Türgriffe oder die Einbuchtungen an den Radzierblenden. Der maschinelle Abschnitt der Waschstraße sei dann nur noch für die Feinarbeit zuständig – und fürs Polieren, falls gewünscht.

Bitte nicht bremsen: Schreckmoment für Waschstraßenanfänger. (Foto: Engel) © Red

Bis zu 900 Autos rollen an Spitzentagen durch die Waschstraße, jetzt nach den Feiertagen ist es bedeutend ruhiger, bei unbeständigem Wetter und Dauerregen sowieso. Voll wird’s wieder ab Februar, wenn das Salz des Hochwinters vom Blech gespült werden soll, wenn die ersten Sonnentage den Schmutz brutal anstrahlen, und wenn’s in den Osterurlaub geht. Mancher Autofahrer kommt jede Woche und noch öfter, andere begnügen sich mit der Generalreinigung im Frühling – das ist weniger eine Frage von Zeit und Geld, mehr eine des individuellen Stellenwerts der Karosse – »das ist mir mein Auto wert«, erfährt man auf die Frage nach dem Grund für den Waschstraßenbesuch.