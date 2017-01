Lecker Eiche: Biber bedient sich an Inselbäumen

Am Großen Teich sind die Biber immer auf der Suche nach Nahrung und Baumaterial. © Red

Gegen die Biber scheint kein Kraut gewachsen. In der Vergangenheit sind mehrere Versuche gescheitert, den alten Baumbestand komplett zu schützen. Die Mitarbeiter des Kur- und Servicebetriebs setzen zum einen auf Drahtmanschetten, zum anderen auf eine Spezialpaste, die zur Abschreckung dienen soll. Im Fall der Eichen hat das nicht geholfen. Fachbereichsleiter Steffen Schneider erklärte, warum: »Den Tieren gelingt es, die Manschetten hochzuschieben, um am Stamm nagen zu können. Die Paste kann bei Eichen nicht eingesetzt werden, weil sie an der groben Rinde nicht hält.« Künftig sollen entweder andere Manschetten eingesetzt oder sie sollen anders befestigt werden, damit Eichen verschont bleiben.Das scheint dringend erforderlich, denn die Biberpopulation in der Wetterau wächst ständig. Nach Aussage des Fachbereichleiters gibt es inzwischen zahlreiche Tiere an Usa, Wetter oder Nidda. Der Kurpark sei für die großen Nager ein ideales Terrain. Überlegungen, die Biber umzusiedeln, wurden deshalb vor geraumer Zeit aufgegeben, weil andere Tiere das Revier übernehmen würden. Biber-Dame Molly hatte sich 2007 am Großen Teich angesiedelt. Ihr Glück wurde erst sieben Jahre später perfekt, als Lebensgefährte Bobby auftauchte. Nachwuchs blieb nicht aus. Heute wissen die Verantwortlichen im Rathaus nicht genau, wie viele Biber sich im Kurpark rumtreiben. »Auf der Insel wurde inzwischen ein zweiter Bau angelegt«, sagte Schneider. Bislang war nur eine Biberwohnung am Nordufer des Teichs bekannt. Ob es sich auf der Insel um einen Zweitwohnsitz von Molly und Bobby handelt oder ob sich dort eine zweite Familie niedergelassen hat, ist offen.Normalerweise nagen die Tiere keine mächtigen Bäume an – diese Annahme hat sich jetzt endgültig als falsch erwiesen. Im Februar 2015 war schon mal eine alte Eiche auf der Insel angefressen und anschließend gefällt worden. »Jetzt waren die Tiere auf Nahrungssuche, wobei sie nicht die Rinde fressen wollen, sondern es auf die jungen Triebe abgesehen haben«, meinte Schneider.

Nutzlose Manschetten: Ein Großteil der alten Eichen auf der Insel muss gefällt werden. © Red

Für Schneiders Team ist das Biber-Management sehr arbeitsintensiv. Manschetten müssen angebracht, etliche Kilogramm der Paste verteilt werden. Es gilt, Dämme zu beseitigen, mit denen die Tiere die Usa stauen wollen. Schneider: »Wir werden auch in Zukunft alles tun, um den alten Baumbestand zu schützen.« (Fotos: pv/WZ-Archiv)