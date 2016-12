Die Türen im Bad Nauheimer Bahnhof sind beschädigt. Foto: nic)

Tatsächlich gehört dem Konzern nur der Bereich nach den Pendeltüren, alles davor ist Sache des Bahnhof-Eigentümers, einer Tochter der Hamburger Procom Invest. In deren Auftrag kümmert sich die Bad Nauheimer Hausverwaltungsfirma Motsch um den Erhalt des Gebäudes. Deren Geschäftsführer Rainer Schaum kann den Ärger der Leute verstehen, ist aber selbst ein wenig ratlos. »Der Vandalismus ist einfach nicht in den Griff zu bekommen. Einmal im Monat ist irgendwas. Kaum ist eine Scheibe repariert, wird sie wieder eingetreten.« Es mache keinen Sinn, immer wieder in die Pendeltüren zu investieren. Das sei rausgeworfenes Geld. Bis zu einer endgültigen Lösung werden die zerstörten Scheiben durch Karton oder Spanplatten ersetzt. Eine akute Gefährdung durch die geborstene Scheibe sieht er nicht.Schaum hat die Halle kürzlich zusammen mit einem Architekten begutachtet. Seiner Ansicht nach wäre es sinnvoll, vor den Glaseinsätzen und Holzbeschlägen ein engmaschiges Metallgitter anzubringen. »Dann kämen Randalierer weder mit Fäusten noch mit Fußen ran.« Problem: Auch die Türen sind denkmalgeschützt, somit bedarf es einer Absprache mit der zuständigen Behörde. Schaum hofft, dass bis zum Frühjahr Angebote vorliegen, um dem Vandalismus endlich Herr werden zu können. Derzeit kann die Halle rund um die Uhr betreten werden, weil ein Rolltor, das den Zugang aus Richtung Gleise verhindern soll, defekt ist. Dessen Reparatur ist aber Sache der Bahn AG. »Nachts können sich Vandalen austoben«, sagt Schaum.

Verträge unterschreiben würde der Motsch-Chef gerne auch für die Ladenflächen hinterm »Hinnerbäcker« und für Büroräume im Obergeschoss, doch es meldet sich einfach niemand. Die Erdgeschoss-Fläche liegt abseits, wäre nach Ansicht von Schaum beispielsweise ideal für eine Reinigung.