Gewisse Extras am Krankenbett

In Krankenhäusern geht es darum, den Patienten medizinisch zu helfen. Unabhängig davon werden auch Komfortleistungen angeboten, die ihren Preis haben.

Constanze Schleenbecker-Büttner, Pressesprecherin der Kerckhoff-Klinik, bestätigte auf Nachfrage der WZ den Anstieg der Kosten von 66 auf 139 Euro pro Nacht. Die Regelung gelte seit dem 1. Dezember. In den vergangenen zehn Jahren sei der Tarif in etwa konstant geblieben, nun habe die Klinik mit dem Verband der privaten Krankenversicherer neu verhandeln wollen. Das Ergebnis: Die jeweilige private Krankenversicherung zahle fortan 139 Euro pro Nacht und Einzelzimmerpatient an die Kerckhoff-Klinik. Dafür muss die Klinik ein Paket an sogenannten Wahlleistungen zur Verfügung stellen.»Mit der ursprünglichen Vergütung in Höhe von 66 Euro konnten wir unseren Patienten moderne Service- und Einrichtungskomponenten nicht anbieten. Die Klinik will mit den Zuschlägen für Ein- und Zweibettzimmer kein Geld verdienen, jedoch Patientenerwartungen im Bereich Service erfüllen. Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. Das bedeutet, dass wir Überschüsse direkt für unsere Patienten einsetzen können«, erklärt Schleenbecker-Büttner. »Die Wahlleistungen in unserem Haus sind zusätzliche Angebote. Diese zu buchen, ist jedem Patienten freigestellt und erfolgt freiwillig. Entscheidet sich jemand dagegen, bleibt die medizinische Versorgung trotzdem vollumfänglich auf höchstem Niveau. Diese ist absolut unabhängig von einer Wahlleistungsbuchung.«In der Klinik sei man über die Anfrage der WZ überrascht, denn eine Beschwerde zum veränderten Preis liege nicht vor. Der Weg über die Zeitung wird bedauert. »Zu einem kritischen Gespräch sind wir immer bereit«, stellt Schleenbecker-Büttner klar.Zu den nicht ärztlichen Wahlleistungen gehören in der Kerckhoff-Klinik eine Auswahl an Pflegeprodukten, Bademantel (leihweise), Haartrockner, eine Minibar mit Snacks und Getränken, ein Safe, der Wäscheservice, eine zusätzliche Menüauswahl mit insgesamt über 30 Mittagessen, die Nutzung des Telefons ohne Grundgebühr, ein kostenloser WLAN-Zugang, die kostenlose Nutzung von Fernseher, Sky-TV und DVD-Player, Tageszeitungen und anderes mehr. Außerdem werden die Zimmer auf den Wahlleistungsstationen derzeit teils umgebaut und renoviert, moderne Möbel und andere Ausstattung werden angeschafft. »Zwei Patientenzimmer fallen auf einer Station ganz weg und werden zu einem großzügigen Aufenthaltsraum umgebaut«, erläutert die Pressesprecherin.